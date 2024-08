La Red Andaluza de Teatros Públicos llega a Priego, Cabra y Pozoblanco este mes de agosto

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado para el mes de agosto, en colaboración con los ayuntamientos Priego de Córdoba, Cabra y Pozoblanco un total de seis actuaciones de música, danza y teatro. Esta es una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) que busca generar nuevos públicos para las artes escénicas a la vez que se refuerza la producción artística.

El calendario comienza el 7 de agosto en Priego de Córdoba con ‘Spanish Tinge’ de The Choco's Hot Seven. La habanera es considerada como la raíz de la mayoría de estilos que surgieron en América a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Jerry Roll Morton llamaba ‘spanish tinge’ (matiz español), al uso del ritmo de habanera en sus composiciones. En esta propuesta The Choc presentan un trabajo de arqueología musical, dando vida, al jazz más primigenio de comienzos del siglo XX. Esta música original de Nueva Orleans, lleva más de un siglo sacando una sonrisa a cualquiera que la escucha, ya que fundamentalmente celebra la vida The Choco’s Hot Seven una formación de Dixie Band compuesta por músicos afincados en la ciudad de Sevilla y procedentes de toda Andalucía y creada a principios de 2018.

El día 8 se podrá disfrutar del recital ‘Una historia de mujeres en el jazz’ de Four Women Quartet, en Cabra a las 22.00 horas. Un recorrido musical por las vidas, luchas y logros de mujeres artistas que se abrieron paso en un mundo en el que estaban predestinadas a ocupar un papel secundario, mostrando así el poder transformador del género del Jazz. Y la música continúa el viernes 9, en Priego de Córdoba, con Chipi La Canalla y su concierto ‘Tutiplén’. Un espectáculo a base de música y palabras, a medio camino entre el lirismo y lo cómico, entre el folclore y la vanguardia, entre lo sencillo y la vuelta de tuerca. Un alarde de creatividad musical y letrística que van más allá de un recital o un concierto de canciones. Canción, textos, música y letra, se van trenzando hasta crear un recital de historias contadas, cantadas y tocadas.

El calendario continúa con la compañía de danza Fernando Hurtado que llevará ‘De flor en flor’ a Pozoblanco el 13 de agosto, un espectáculo que busca acercar la danza a los más pequeños de entre 3 y 6 años. Inma Montalvo y Fernando Hurtado, ganadores de diversos reconocimientos como el Feten en 2012 y la nominación al Max en 2014, firman la dirección de este trabajo que busca estimular los sentidos de los niños y niñas.

El día 22 Da.Te Danza representará ‘Cuál es mi nombre…?’ en Cabra. Esta formación es una de las más longevas de la danza en Andalucía para el público infantil y juvenil. El pequeño espectador reconocerá el lenguaje ligado al movimiento y esto, unido a la luz y la música, le sumergirá en un clima familiar y divertido, captando su atención sin necesidad de efectos superficiales.

Y para concluir el mes de agosto, el 22, también en Cabra se podrá ver ‘En busca del gran tesoro’, de Vagalume Teatro, que transformará las calles del lugar en un ancho mar por el que navega un barco pirata que conducirá al público hasta el tesoro. Esta propuesta de la compañía granadina es una síntesis de animación infantil y teatro de calle, que persigue la creación del espectáculo a través de la música y el juego colectivo. Estrenado en 1987, es un espectáculo emblemático de su repertorio que no se ha dejado de representar ni una sola temporada desde entonces.