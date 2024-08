Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas. A ellos se suma, desde el miércoles 17 de julio, el Coliseo de San Andrés.

La programación para este jueves 1 de agosto en el Fuenseca, Delicias y Coliseo de San Andrés es:

Bikeriders: La ley del asfalto

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Bikeriders: La ley del asfalto. Ambientada en los años 60, sigue el ascenso de un club de motoristas del medio oeste, 'Los Vándalos'. El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original. (FILMAFFINITY)

Norberta

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta Norberta. Norberto lleva toda una vida con María. Son gente humilde, de barrio, y de vez en cuando atracadores. Pero Norberto necesita dar un giro para sentirse viva, libre, para sentirse ella misma. Una confesión inesperada que pondrá en jaque su vida (FILMAFFINITY).

Gru 4, mi villano favorito

El Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15, proyecta Gru 4, mi villano favorito. Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga (FILMAFFINITY).

How to have sex (Vose)

El cine en el exterior del C3A (c/ Carmen Olmedo Checa), a las 22.00, proyecta How to have ex. Tres adolescentes británicas se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación: beber, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas.