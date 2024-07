Anuncian la venta de entradas para el Festival de Cante Grande Fosforito a beneficio de Disgenil

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil ha anunciado que este jueves, 1 de agosto, se pondrán a la venta las entradas para el 58º Festival de Cante Grande Fosforito, que tendrá lugar el miércoles 14 de agosto en la Caseta Municipal.

El punto de venta establecido es la sede de la asociación Disgenil, que se encuentra en la plaza Ricardo Molina, de lunes a viernes en horario de 11 a 13 horas del mediodía. Y durante el día de la celebración del festival, habrá entradas disponibles en la taquilla de la Caseta Municipal mientras queden localidades a la venta.

Los precios de las entradas oscilan entre los 10 euros (pensionista y carnet joven) y los 25 euros (pareja no numerada). La entrada numerada y la individual no numerada tiene un coste de 15 euros. Cabe señalar que por cada entrada vendida, un euro irá destinado a Disgenil (excepto en las entradas de pareja no numeradas, de las que dos euros son para la asociación) por la gestión de venta. Para más información, Disgenil facilita dos teléfonos de contacto (957 60 01 72 – 665 618 281).

La concejala delegada de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha invitado a la población de Puente Genil, ciudades limítrofes de la comarca y a la provincia de Córdoba, así como a los amantes del flamenco de Andalucía y España a que asistan a un festival que “nos garantiza horas de cante, de sentimiento, de talento inmenso sobre un escenario en el que un año más honraremos al maestro Fosforito, a su leyenda como cantaor, y a la memoria de Juan García Niño Hierro". En esa misma línea, desde Disgenil aseguran que el festival hace posible el sostenimiento de la entidad.

Además, el edil ha subrayado que “con la compra de las entradas estaremos contribuyendo con la enorme labor social que lleva a cabo una asociación sin ánimo de lucro como Disgenil, y la cantidad restante servirá para amortizar parte del coste de estos espectáculos”.