Películas a cielo abierto en los barrios de Córdoba

Los cines de verano son ese lugar perfecto para disfrutar de las estrellas y la brisita que alguna vez nos regalan las noches veraniegas al mismo tiempo que de la gran pantalla. Ese lugar que acerca la cultura del cine a los barrios y es el sitio perfecto en el que reencontrarse con vecinos y comentar la película del día.

Este año, los vecinos del barrio de la Fuensanta se han sumado a esta iniciativa. En el colegio Lucano, espacio que habían reclamado para su propio uso vecinal, han podido disfrutar de una película a la semana durante todo el mes de julio. Prometen volver el próximo año con las mismas o, incluso, más ganas.

Tras la última proyección daban las gracias en sus redes sociales a todas las personas que han hecho posible que la iniciativa funcione. Especialmente agradecían a la asociación vecinal San Acisclo de Valdeolleros «por ser nuestra inspiración y por guiarnos en nuestros primeros pasos».

Durante todos los jueves de los meses de julio y agosto se puede disfrutar del cine al aire libre en el C3A. / A.J. González

Una "muy buena iniciativa

Un amplio número de vecinos se acercó a disfrutar de Súper López, así como ya lo hicieron con las tres anteriores proyectadas. Todos coincidían en que esta es «una muy buena iniciativa» que «ojalá se mantenga».

Por su parte, Valdeolleros también se ha llenado de películas durante el mes de julio, una cada viernes del mes. Bajo el lema Cultura, sin pagar un duro, y defendiendo la importancia de estos espacios donde «la cultura es accesible para todos y un motivo de encuentro para el barrio», los vecinos han podido disfrutar en familia de películas como El gato con botas 2. El último deseo o, en el día de su cierre, con La La Land, una película que, como ellos mismos decían, «te tiene toda la semana tarareando y haciendo mágico lo cotidiano».

Otro lugar que ha estado cargado de películas durante el mes de julio y que continuará este próximo mes de agosto es el C3A. Bajo la premisa de que «los hombres y mujeres que escribieron estas películas son debutantes. Las escribieron y rodaron sin miedo ni expectativas», ofrecen How to have sex (1 de agosto), On the go (8 de agosto), Golán (22 de agosto) y Alemania (29 de agosto). El inicio de las proyecciones dependerá del ocaso solar. La entrada es gratuita y el aforo, limitado.

Por último, en Rey Heredia empezarán las proyecciones cada sábado a las 22.00 horas. Las películas se están aún consensuando pero los vecinos podrán enterarse de todas las proyecciones por los canales de comunicación habituales del Centro Social Rey Heredia.

Los encargados de la organización del cine de verano afirman que la gente «tiene ya muchas ganas y nos están preguntado mucho», ya que este año las proyecciones han empezado un poquito más tarde que en años anteriores.

Así, son los propios vecinos y vecinas los que en la mayoría de ocasiones mantienen vivas estas iniciativas tan necesarias para los barrios.

