La edición más «ecléctica» del Festival de Priego echa el telón

A falta del concierto de Mikel Izal, aplazado hasta el próximo 23 de agosto, el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego echaba este sábado el telón de lo que ha sido su septuagésimo sexta edición, caracterizada por una programación «más ecléctica y de gran calidad», como así la definía para Diario CÓRDOBA la presidenta del Área de Cultura del Consistorio prieguense, Jezabel Ramírez, en una primera valoración del ciclo escénico de la localidad de la Subbética, que sigue manteniéndose como una de las referencias culturales del verano en Andalucía.

Según Ramírez, «a falta del remate final», en alusión al concierto de Izal, «puedo decir que estamos muy contentos y la primera valoración es positiva». Además, afirmó que «este año la programación ha sido más ecléctica, intentando consolidar a nuestro público fiel, pero llamando la atención de ese otro público emergente».

La responsable de Cultura recordaba que la ópera y la danza «han vuelto a las tablas del Teatro Victoria», haciendo igualmente referencia al denominado Festival en la Calle y a la actuación de la Banda Sinfónica de la EMMD en las aldeas, reiterando la «variedad y calidad» de los espectáculos celebrados hasta el momento. Para Ramírez, «los grandes éxitos de esta edición, tanto por su calidad como por la aclamación del público han sido el concierto de Chico Pérez acompañando con la Orquesta Ciudad de Priego y el concierto de Miguel Poveda».

Igualmente, la edil agradecía «el arduo trabajo de todas las personas que hacen posible la realización del Festival así como a las instituciones que colaboran en el mismo”, añadiendo que «como ya es habitual analizamos las posibles mejoras para aplicarlas a las próximas ediciones».

Ocho espectáculos conformaban la programación de esta edición, que arrancaba el 11 de julio con el pasacalles del Cuarteto Maravilla, tres clowns nada convencionales que recorrían el trayecto que separa la Fuente del Rey de la plaza de la Constitución, con un montaje en el que se combinaba teatro, circo y música en directo.

Primer plato fuerte

Tras esta original apertura, el primer «plato fuerte» del festival llegaba el viernes 12 de julio con el concierto del pianista Chico Pérez, acompañado para la ocasión por su banda y por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego, dirigida por Francisco Serrano, en una velada que muchos de los asistentes catalogaron como «inolvidable» y que será recordada por la conexión que desde el primer momento se produjo entre el público que llenaba hasta arriba el Teatro Victoria, los músicos y los artistas invitados, con los que Pérez contó para una noche tan especial, entre ellos Manuel Lombo y Sergio de Lope.

La danza fue la protagonista del tercero de los espectáculos celebrados, tras el aplazamiento al próximo 23 de agosto del concierto de Mikel Izal, previsto inicialmente para el día 13 de julio. En esta ocasión, la compañía de Marco Vargas y Chloé Brulé ponía en escena el martes 16 de julio sobre las tablas del Teatro Victoria su espectáculo Origen, estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla y que llegaba a Priego avalado por numerosos premios, destacando en su elenco, junto al propio Vargas y Brulé, Miguel Vargas y Raúl Cantizano al toque, y particularmente Antonio Silva El Peregrino y Fuensanta La Moneta al baile.

La Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego, fiel a su cita con el Festival Internacional, ofrecía los días 18 y 19 de julio, en las aldeas de Esparragal y Zagrilla respectivamente, un concierto en el que se rendía homenaje al pasodoble, en un recorrido por alguna de las composiciones más conocidas de este género, desde las utilizadas como marchas hasta aquellas otras de corte taurino o flamenco.

En la recta final del ciclo escénico prieguense, la música y el teatro fueron los grandes protagonistas. Así, el martes 23 de julio, la compañía lírica L´Operamore ponía en escena en el Teatro Victoria la archiconocida ópera Rigoletto, de Guiseppe Verdi, un dinámico y moderno montaje en cuyo reparto destacaron el barítono Marco Mocloa, en el papel del jorobado bufón del ducado de Mantua sobre el que gira la obra, la soprano Raquel Albarrán, en el rol de Gilda, la hija de Rigoletto, y el tenor Andrés Sánchez-Joglar, como el duque, así como el coro masculino y la orquesta de la compañía, dirigidos por Javier Corcuera.

La única representación teatral de este año corría a cargo de la compañía TalyCual, que el jueves 25, también en el Teatro Victoria, ponía en escena Hechos y faltas, inspirada en The Lifespan of a Fact, libro que documenta un episodio acontecido en la revista The Believer, en el que se profundiza en los límites que separan la libertad narrativa de la ficción. Bernabé Rico ha sido el encargado de adaptar el texto asumiendo la dirección del montaje, protagonizado por Ángeles Martín, Jorge Sanz y Gonzalo Hermoso.

El jazz, en un delicioso anticipo de lo que será el Jazzándaluz, que se celebrará del 7 al 10 de agosto, se convertía en el protagonista de la penúltima noche del Festival, con la actuación de una de las mejores big band universitarias estadounidenses, la Jazz Ensemble de la Universidad de Kansas.

Finalmente, este sábado, el recinto ferial acogía el concierto estrella de esta edición y que mayor número de público ha congregado, en el que un Miguel Poveda inconmensurable, magistralmente acompañado por el guitarrista de San Fernando Jesús Guerrero, rindió su particular homenaje al icónico Poema del Cante Jondo de Federico Gardía Lorca.