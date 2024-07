Miguel Poveda conquista con su ‘Poema del cante jondo’ el Festival de Priego

Y después de siete años, pudo ser... Porque la esperada presencia de Miguel Poveda en el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego tuvo un conato en 2017, cuando pocos días antes del relevo al frente del Consistorio de la localidad tras la moción de censura presentada contra la alcaldesa del momento, se anunció la presencia del cantaor de Badalona en la que sería la septuagésima edición del ciclo escénico estival más longevo de la provincia.

En aquella ocasión, como se indicó por los nuevos gestores municipales que llegaron tras la citada moción de censura, no pudo ser, debido a la «inasumible cuantía» de la programación de aquella edición, pero ayer, por fin, siete años después y con las finanzas previsiblemente «mejoradas», el genio de Badalona conquistó, y de qué manera, al numeroso público que se daba cita en el parque multiusos Niceto Alcalá-Zamora, en la que, sin miedo a equivocarnos, será una de las noches que se recordarán con especial énfasis dentro de la ya densa historia del Festival prieguense.

Poveda conquista en Priego / Rafael Cobo

Y es que un espectáculo de esta dimensión, de gira por los principales teatros y festivales de nuestro país y avalado por la crítica como uno de los mejores discos de flamenco de los últimos años, bien merecía esta espera de siete años para ver al Poveda, más cantaor que nunca, dar vida a los siempre evocadores textos del Poema del cante jondo de su admirado Federico García Lorca.

Homenaje a Federico

Un mágico conglomerado de artes, en el que Poveda, junto a percusión y palmas, estuvo magistralmente acompañado por el virtuoso guitarrista isleño Jesús Guerrero, que añadía en cada una de sus interpretaciones una dimensión única a esta cuidadosa amalgama de la rica herencia del cante jondo y la profunda poesía del poeta granadino, que hizo que el público se sumergiera, en la calurosa noche prieguense, en la esencia lírica de Federico, dando vida Poveda a las palabras del poeta a través de su inconfundible voz, volviendo a la esencia más pura y desnuda.

Poveda conquista en Priego / Rafael Cobo

Una fusión de la poesía lorquiana más telúrica y flamenca con la expresividad del cante y la guitarra, que propició una experiencia única en la que el cante jondo se entrelazaba con las profundas reflexiones de Lorca sobre el alma del flamenco.

Una cita, en definitiva, que satisfizo, casi en igual medida, tanto a profanos como a entendidos, no dejando indiferente a nadie, algo que dentro de la música no es muy habitual, por lo que, lo vivido ayer en el Festival de Priego con Poveda no pudo ser un mejor acicate para una cita con las artes escénicas que quiere seguir siendo un referente a todos los niveles.