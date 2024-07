Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas. A ellos se suma, desde el miércoles 17 de julio, el Coliseo de San Andrés.

La programación para este viernes 26 de julio en el Fuenseca, Delicias y Coliseo de San Andrés es:

Casa en llamas

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Casa en llamas. Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Está divorciada hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso, pero a Montse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos; hace demasiado tiempo que espera este momento, demasiado tiempo que sueña con él: éste fin de semana será sí o sí un fin de semana ideal…, aunque para ello tenga que quemarlo todo. (FILMAFFINITY)

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? (FILMAFFINITY)

Del revés 2

El Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15, proyecta Del revés 2. Inside Out 2, de Disney y Pixar, vuelve a la mente de Riley, que acaba de convertirse en adolescente, en el momento en que la Central se enfrenta a una reforma para hacer sitio a algo completamente inesperado: ¡nuevas Emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que llevan muchos años al mando de una operación exitosa, no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad, que además no ha llegado sola. Se ha traído a Vergüenza, Envidia y Ennui. (FILMAFFINITY)