Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas. A ellos se suma, desde el miércoles 17 de julio, el Coliseo de San Andrés.

La programación para este jueves 25 de julio en el Fuenseca, Delicias y Coliseo de San Andrés es:

Gru 4. Mi villano favorito

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Gru 4. Mi villano favorito. Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. (FILMAFFINITY)

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? (FILMAFFINITY)

Del revés 2

El Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), a las 22.15, proyecta Del revés 2. Inside Out 2, de Disney y Pixar, vuelve a la mente de Riley, que acaba de convertirse en adolescente, en el momento en que la Central se enfrenta a una reforma para hacer sitio a algo completamente inesperado: ¡nuevas Emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que llevan muchos años al mando de una operación exitosa, no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad, que además no ha llegado sola. Se ha traído a Vergüenza, Envidia y Ennui. (FILMAFFINITY)