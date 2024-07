Conciertos como 'reel' que conjugan música y arte desde Córdoba al resto del mundo

Conjugar la música con el arte es el objetivo que se marcaron los promotores de Concerts in the Art Studio, que pretende difundir conciertos a los que asemejan a los reel de las redes sociales desde Córdoba para el resto del mundo.

Se trata de un proyecto, que nació a principios de este año y que está liderado por el músico Paco Marín, la productora Gladys Hidalgo y el artista plástico, que a finales de la década de los 80 hizo varias incursiones en el mundo de la música, Francis Arroyo Ceballos.

Para ello y desde el estudio que el artista tiene en el barrio de Santa Rosa de la capital cordobesa utilizan un formato "clásico y tradicional" como es un programa de televisión que "difunden a través de canales más contemporáneos, como las redes sociales", explica a Efe Francis Arroyo Ceballos.

La unión de las ramas que componen lo cultural siempre es "un añadido, por eso inciden en este tema y se apoyan" en instituciones como la Asociación Andaluza para el Fomento de la Cultura (CREA), de la que Arroyo Ceballos es su presidente, que buscan el mismo fin, que no es otro que potenciar lo cultural y educacional como bien social.

Realizado por BSN producciones y Paco Marín como encargado de sonido, el programa, con voz y música en directo, pretende ser una nueva herramienta de promoción, apoyo y difusión de la música, no sólo de lo ya establecido y consolidado, sino también de la presentación de nuevos talentos o valores.

Un proyecto abierto

Comenzaron la experiencia porque "nadie había hecho nada parecido" y después de "unos cuantos meses están muy contentos en cómo va fluyendo la música", que, en un principio estaba pensado para artistas cordobeses, pero que "han ido abriendo" a otros lugares de España por la demanda que les ha ido llegando.

También, en un principio estaba concebido para ser distribuido a través del canal de YouTube @ConcertsintheArtStudio, pero "en pocos meses se ha extendido a otras redes sociales" y es emitido en diversos canales culturales de TV y plataformas televisivas como la conocida Tivify.

En la actualidad han grabado ya una veintena de conciertos, aunque sólo han emitido doce y el resto lo harán en los próximos meses.

No se trata de un proyecto cerrado "ni mucho menos" sino que su intención es ir ampliando la nómina de cantantes y músicos colaboradores, sin descartar poner en marcha "otras iniciativas que la complementen".

Conciertos como 'reel'

Francis Arroyo se ha mostrado sorprendido por el éxito del proyecto, unos conciertos que "salvando las distancias se asimilan a los reel de las redes sociales", que al ser conciertos "cortitos en los que los protagonistas eligen esos 15 ó 20 minutos que van a durar tienden a coger lo mejor que tienen". Entonces se trata de conciertos "muy atractivos y que te dejan con ganas de más".

Los artistas más conocidos de los que han participado hasta ahora en el proyecto tienen "un tratamiento especial", ya que además del concierto "ofrecen una entrevista en el programa para que el público sepa más de su trayectoria".

Para formar parte de este proyecto, según ha explicado Arroyo, existen dos vías. La primera es que ponerse en contacto con los artistas que consideran que aportarían al proyecto y, por otra, los que se dirigen a ellos porque han visto algunos de los conciertos.

Apostilla que esa última vía es la que ha hecho que se planteen abrir Concerts in the Art Studio a toda España, lo que les ha hecho mucha ilusión, lo mismo que el que radios y televisiones de otros países, como Francia, Argentina o Brasil se hayan hecho eco de esta iniciativa.

Los promotores de Concerts in the Art Studio son el músico Paco Marín, la productora Gladys Hidalgo y el artista plástico, Francis Arroyo Ceballos. / RAFA ALCAIDE / EFE

Entre otros grupos y solistas, han pasado por el programa entre otros Pablo Salinas -creador de Sinfonity-, Little Joe and The Runners, Basalto, La Lola y El Juan a Marte y a Venus, The Zeros on Left, Paula López, Rafa Bocero, Ana Jiménez, Emisauros, Álvaro Guerrero, Laura Bautista, David Blue, Califas del Swing y Gladys Rocking.

Pero como dice Francis Arroyo: "Esto no ha hecho más que empezar".