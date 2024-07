Víctor Vera, alas cordobesas para los dragones de 'Juego de tronos'

Si la protagonista de la serie Juego de tronos era la madre de los dragones, quien les da vida es Víctor Vera, natural de la localidad cordobesa de Castro del Río. Este creador de efectos especiales ha trabajado en grandes producciones por todo el mundo, pero su mayor reto personal y profesional ha llegado con la segunda temporada de la serie La Casa del Dragón.

En esta precuela de Juego de Tronos, Vera ha sido uno de los encargados de dotar de realismo las pieles, músculos y alas de los dragones que han sobrevolado los Siete Reinos.

El joven cordobés empezó su camino en un ciclo formativo de carpintería donde descubrió los programas de edición 3D. Poco a poco y sin darse cuenta su mano no se despegaba del ratón, con el que diseñaba todo tipo de muebles e interiores, algo a lo que se dedicó profesionalmente durante un tiempo.

Aunque algo no le llenaba. Tocó muchos palos como la fotografía o el diseño grafico, pero donde encontró su pasión fue en los efectos especiales de cine. En la escuela Animum de Málaga descubrió el máster de rigging, "una rama especializada dentro del mundillo del 3D, enfocado a la animación en cine", ha explicado en una entrevista a Efe.

Su espíritu inquieto le llevó a encontrarse con lo que sería su futuro y puerta a grandes proyectos. "Dentro del rigging hay una rama escondida que es la simulación de músculos y pieles en criaturas, que en ese tiempo muy poca gente hacía".

A partir de ese momento, Linkedin se convirtió en su mayor aliado y escaparate para sus simulaciones que "llamaron la atención", de grandes empresas del sector. El Ranchito, una empresa de efectos especiales, que ha trabajado en Juego de Tronos, fue la primera en fijarse en sus criaturas, y "a partir de ahí ha sido un no parar", ha dicho.

Junto con el Ranchito ha participado en producciones como Sombra y Hueso, See protagonizada por Jason Momoa o la serie española Feria. Pero el salto internacional llegó después con The Marvels, algo que no fue fácil para el cordobés.

Víctor Vera, creador de efectos especiales / SALAS / EFE

"Con el inglés estaba a cero, para mí a día de hoy todavía es frustrante, estoy trabajando con empresas internacionales, pero no me comunico a nivel nativo", ha explicado.

Mientras trabajaba en la serie de Netflix Avatar, la leyenda de Aang, comenzaron los contactos con la empresa de CFX Pixomondo, para un proyecto del que aún no conocía nada, pero sabía que algo grande se cocía; "Pixomondo ha trabajado en todos los dragones de Juego de Tronos, y en la primera temporada de la Casa del Dragón".

Cuando se confirmó que participaría en el proyecto no daba crédito. La emoción se sumó a la responsabilidad de ofrecer al público algo a la altura del mundo Juego de Tronos, una factoría que mueve legiones de fans en el mundo.

Cuando Vera terminó el proyecto de Marvel pensó que ya estaba preparado para cualquier reto pero descubrió que estas criaturas eran un mundo aparte: "Tienes que ir con las pilas puestas y estar preparado para todo".

Los grandes dragones de los Siete Reinos

Por su departamento han pasado los grandes dragones de esta temporada. El realismo de la piel de la dragona Vhagar o la tirantez de las alas de la dragona Meleys han salido de sus manos para protagonizar grandes momentos esta temporada, como caídas o batallas aéreas. "Los dragones fueron un reto tanto a nivel técnico como a nivel personal", con planos en los que han trabajado más de 30 personas a la vez.

Durante esta segunda temporada de La Casa del Dragón, los dragones han tenido su gran momento en la batalla de reposo del grajo. Desgarros, mordiscos, fuego, con un realismo que solo se consigue con un grupo de trabajo numeroso y muy experimentado; "es un trabajo muy en equipo, tienes que aportar tu granito", ha comentado.

A nivel personal, su mayor reto ha sido uno de los planos más sorprendentes de la temporada, cuando Vhagar sale andando a cámara lenta en plena batalla se trata de un "trabajo compartido en que animadores y efectos especiales trabajan de mano cada uno aportando lo que sabe".

El diseñador cordobés disfruta de su trabajo "a fuego lento", como cree que las cosas se hacen mejor, y critica la inmediatez del público que lo quiere todo ya, porque, para él, "las cosas bien hechas llevan su tiempo".