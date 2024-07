El comediante estadounidense Bob Newhart fallece a los 94 años

El comediante estadounidense Bob Newhart, conocido por la serie 'The Bob Newhart Show' y su discurso inexpresivo y tartamudeante, falleció la mañana de este jueves a los 94 años tras una breve enfermedad en su casa de Los Ángeles, según informó su representante.

Nacido en Oak Park, en el estado de Illinois, Newhart comenzó su carrera como comediante y escritor en Chicago mientras alternaba su trabajo como contador durante el día.

A los 30 años presentó el álbum de comedia 'The Button-Down Mind of Bob Newhart' bajo el sello discográfico Warner Bros. Records con el que rompió récords en ventas y que lo convirtió en el primer comediante en obtener un Grammy a mejor artista nuevo.

El disco también fue el primer álbum de comedia en ganar la categoría reina de esos premios: álbum del año, en la que se enfrentaba a figuras como Frank Sinatra, Harry Belafonte o Nat King Cole.

Esto le abrió las puertas a producciones de cine y televisión como la serie 'The Alfred Hitchcock Hour' o la película 'Cold Turkey', pero no fue hasta 1972 que tuvo su propio programa llamado 'The Bob Newhart Show' en el que daba vida a un psicólogo de Chicago que tenía que hacerse cargo de pacientes locos mientras lidiaba con su familia.

El siguiente programa de éxito en el que participó fue 'Newhart', ahí interpretaba a un escritor que tenía que afrontar personajes extravagantes tras su llegada a una nueva ciudad, ambas series fueron un gran éxito para la cadena de televisión CBS.

A lo largo de su carrera el actor estuvo nominado en nueve ocasiones al Emmy por producciones como 'Bob Newhart Show' o 'The Librarian: Curse of the Judas Chalice', pero no fue hasta su participación en la serie 'The Big Bang Theory' que recibió el premio de la Academia de la Televisión a mejor actor invitado en una serie de comedia.

Las nuevas generaciones también lo conocieron por su trabajo como papá Elf en la película navideña 'Elf', y su último trabajo en televisión como el Profesor Proton de 'Young Sheldon'.

La comedia de Newhart impulsó un nuevo estilo basado en la observación y la psicología, del que surgirían cómicos como Steve Martin.

Newhart también tuvo apariciones en series como 'ER', 'Saturday Night Live' y en 1996 prestó su voz en un episodio 'Los Simpson', su trabajo en el cine también lo conforman películas como 'Hot Millions', 'On a Clear Day You Can See Forever' o 'Catch-22'.