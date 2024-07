Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas. A ello se suman, desde el miércoles 17 de julio, el Coliseo de San Andrés.

La programación para este miércoles 17 de abril en el Fuenseca, Delicias y Coliseo de San Andrés es:

Fly me to the moon

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Fly me to the moon. Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás... (FILMAFFINITY)

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, y el Coliseo de San Andrés (c/ Fernán Pérez de Oliva, 6), también a las 22.15, proyectan Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? (FILMAFFINITY)