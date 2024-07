Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas.

La programación para el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio en el Fuenseca y Delicias es:

Fly me to the moon

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Fly me to the moon. Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás... (FILMAFFINITY)

Del Revés 2 (Inside Out 2)

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta el último éxito de Disney, Del Revés 2. Secuela de 'Inside Out'. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola. (FILMAFFINITY)