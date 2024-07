"Con este disco me quería despedir bien de algo que ha sido tan especial para mí"

"... it might be the sound of your hello that music I hear..." 'Misty', Ella Fitzgerald

La libreta rosa es un símbolo para Chiara y para todas las 'kikistas' y, ahora, también es el título de su primer EP, compuesto por 7 temas. Los 31 grados de este caluroso martes de julio en el Retiro (Madrid) nos invitan a buscar cobijo en Florida Park, donde nos sentamos en la zona más fresca y pedimos un par de tintos de verano. El cansancio físico desaparece apenas han transcurrido unos segundos; Chiara está llevando exactamente la vida que quiere, y eso se nota en la felicidad que transmite con cada palabra, pero, sobre todo, con su música.

¿Qué ha cambiado desde la última vez que nos vimos?

No lo sé. Muchas cosas. He hecho un LP entero, he firmado con una discográfica, he ido de gira con OT, ahora saco un EP y me voy de gira... He hecho muchas cosas estos meses. Me he ido de viaje, pero a la vez he trabajado un montón. He hecho letras y canciones... Yo también he cambiado, he crecido bastante. A veces estoy un poquito cansada del ritmo, pero no siempre. Con un descanso ya estoy superbién. Quiero trabajar todo el rato. Me apetece hacer música, cuando paro me vuelvo loca. Me cuestan los primeros días, luego me acostumbro... pero, para cuando me acostumbro, ya es hora de volver a trabajar. Pero no pasa nada, estoy muy contenta con todo lo que he hecho. Estoy contenta porque se ha plasmado exactamente lo que yo quería hacer. Creo que la visión que tenía en mi cabeza se está haciendo realidad. La estética, el concepto, las canciones... todavía no es mi sonido definitivo, pero esto era algo que yo quería hacer ya. Si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer nunca. Creo que las canciones están muy bien trabajadas, estoy muy orgullosa. Les he dedicado todo el tiempo que podía, y estoy muy contenta. Creo que he hecho algo muy coherente y muy guay. También tengo ganas de hacer algo nuevo, completamente nuevo, pero necesitaba hacer este último homenaje a Chiara de la Academia, a Kiki.

Entrevista con Chiara Oliver en el Retiro. / Belén Hernández

Has tenido la oportunidad de recorrer buena parte de España con tus compañeras de OT en la Gira. ¿Qué tal la experiencia? ¿Muy diferente a la convivencia en la Academia?

Es muy diferente. Cambian mucho nuestras relaciones cuando estamos conviviendo 24/7 y cuando nos vemos una vez a la semana. Claro, nos disfrutamos mucho más y nos sentimos muy agradecidos de estar juntos porque sabemos que no va a durar demasiado. Este sábado va a ser la última vez que estemos todos juntos, seguramente.

¿Cómo fue el proceso de selección para los temas que has incluido en el EP?

Fue horrible, no quería tener que elegir. Yo quería ponerlas todas. Tengo dos que se han quedado fuera que me dio mucha pena que no entraran, pero a ver si algún día salen a la luz, son ‘About time’ y ‘Toxic’ Además, estaban incluso producidas y todo. Pero tuve que elegir, porque no podía poner demasiadas. No pasa nada, yo voy a empujar para que salgan. Siento que no podemos completar realmente 'La libreta rosa', las canciones de la Academia, sin esas dos, pero se tenían que quedar fuera porque las otras, para mí, tenían más significado.

Carla Acosta

Ya fuera de la Academia, ¿te costó reconectar con tus emociones para terminar las canciones que habías empezado allí dentro? ¿Qué canción te costó más terminar de escribir?

Por suerte, la mayoría ya estaban terminadas, pero es verdad que hubo algunas con las que no sentí mucha conexión porque ya era una emoción pasada. '3 de febrero' fue muy fácil porque fue la última que compuse dentro y la primera que terminé fuera. A la semana de salir ya la estaba terminando, ya tenía el estribillo, porque me encanta esa canción desde el momento en el que la compuse por primera vez en la Academia. Esa fue la más fácil, y la primera para la que me metí en el estudio con Pablo. 'La invitada' también fue fácil, fue guay.

Hubo algunas canciones con las que no sentí mucha conexión porque ya era una emoción pasada

Entrevista con Chiara Oliver en el Retiro. / Belén Hernández

'Cada vez' también, dentro de lo que cabe. Estoy muy orgullosa de ella... por lo mucho que no me encantaba. A mí no me gustaba mucho esa canción, pero había mucha gente a la que sí, y le encontré su punto. Al final la entendí de otra manera. Es la que más te puede hacer llorar, hablando de la experiencia de OT en general. La más difícil... creo que 'El parque'. Fue la última que se terminó, y es muy difícil volver al momento en el que estábamos nominadas en la Academia. Tuvimos que buscarle otro significado. Esa letra creo que fue la más complicada de terminar, pero una vez la acabamos cobró mucho sentido. Después... 'Todas las versiones de mí' ya estaba terminada... a 'Ronda de más' también fue difícil encontrarle el punto porque no sabía exactamente qué hacer, y, a veces, esas canciones, cuando ya sabes que a la gente le gustan, tienes miedo de tocarlas y 'destrozarlas'. Piensas: “Uy, no quiero hacer algo y que a la gente no le guste tanto como la original”. Pero creo que en 'Ronda de más', que es mi canción favorita desde casi siempre, dije “voy a hacer lo que yo quiera”. Y mola. ¿Tú la has escuchado?

Para hacer la entrevista, claro, he escuchado el EP entero.

¿Y qué opinas? ¿Te gusta 'Cada vez'?

A mí me encanta.

Vale, es que tengo mucho miedo con esa.

Con todos los audios, está todo conectado… Me gusta cómo has reinterpretado el sentimiento y cómo lo has convertido en lo que es ‘Cada vez’ ahora.

Y todos “Kiki, Kiki, Kiki...” a mí me parece supercuqui. Es que cuando yo compuse esa canción también estaba pensando en todo el mundo. Era cuando no teníamos himno... Estábamos sin himno, y yo necesitaba sacar un poquito lo que yo sentía sin hacer el himno, porque nadie quería hacerlo. También sentía, evidentemente, que hay gente a la que echas más de menos, pero... yo estoy muy orgullosa de esa canción. Espero que a la gente no le disguste el camino que ha tomado. Para mí, es la más emotiva.

Entrevista a Chiara en el Retiro. / Belén Hernández

Y a nivel de producción, 'El parque'. Con Ella Fitzgerald... está tan cuidada... Y queda tan bonita la primera parte que cantas tú y luego entra Violeta con voz supergrave...

Ay, tengo unas ganas de que la gente la escuche... Es una mezcla perfecta. ¿Has visto el vídeo?

No, en cuanto salga lo veré.

Cuando veas el vídeo de 'El parque'... es increíble. Estoy muy orgullosa porque hay detalles en todo. Hay un vídeo para cada canción. El de 'Cada vez' también me encanta. Hay dieciséis objetos en la habitación y cada uno es para una persona.

Y lo mejor es que no va a hacer falta que lo digas.

La gente lo va a saber. Pero porque creo que yo, con mi fandom, lo puedo hacer. Eso es lo que me parece guay. Yo soy muy detallista y me emociona que la gente también lo sea. Hay muchos detalles en el EP y me hace mucha ilusión. Igual que me la hace que te guste 'El parque'.

La letra es una maravilla.

Es guay porque es el punto de vista de dentro y el de fuera. Es un 'yo estoy hablando desde dentro y ella desde fuera'.

¿Qué canción del EP te produce más cosquilleo nervioso que vea la luz?

'Cada vez', 100%. Es mi favorita ahora mismo. Me hizo mucha ilusión lo que hice con ella, pero me da miedo, porque a lo mejor a la gente no le termina de gustar cómo la he enfocado. Yo quería que el EP hablase de todo, y esa es una parte. Si no lo sacas ahora, ¿cuándo? Esto en septiembre ya no puede salir. Yo quería, de hecho, el día antes de que terminase la Gira. Saco el EP, termina la Gira... se acaba la etapa. OT termina, pero de una manera bonita. Me quería despedir bien, con mucho cariño, de algo que ha sido tan importante y tan especial para mí. He vivido una experiencia muy bonita en todos los sentidos, he recibido tanto como persona y me he convertido en lo que soy, he aprendido a amarme, a reconciliarme conmigo misma... Quería que este EP fuese un homenaje a eso, a la etapa OT, a lo mucho que me ha cambiado, que he crecido, y lo mucho que me ha dado. Estoy viviendo mi sueño gracias a esto. Creo que tenía que hacerlo, sobre todo cuando lo tenía delante de mis narices. Si algo hizo OT fue desarrollar mi creatividad. A lo mejor no hice las mejores galas, pero aproveché mi tiempo allí dentro. Tenía esa libreta llena. Sabía que nunca se iba a volver a dar un momento en mi vida en el que pudiese dedicarme solo a componer y a hacer música sin tener que preocuparme por cocinar, por... por vivir la vida de una persona adulta. Yo lo tenía claro, ahí tenía que aprovechar, y creo que lo hice. Para mí era muy importante eso, componer y después sacarlo. No es que fuera mi intención desde el principio, yo componía por sobrevivir, pero, al final, viendo que la libreta fue tan importante para mí y que ese proceso significó tanto para mí, vivir todo eso, cambiar, componer, crecer, hacer canciones... me parecía la idea perfecta y estoy contenta de haberlo hecho.

Cada canción tiene su proceso de trabajo. ¿Cuál dirías que ha sido la más compleja a la hora de obtener un resultado satisfactorio?

'Ronda de más'. La producción inicial no fue la que después llegó. Hicimos una, no me terminó de gustar, probamos otra... 'Ronda de más' era una cosa y ahora es otra. Pero me gusta, estoy contenta. Ahora es chulísima. Eso sí, fue a la que fue más difícil encontrarle el punto exacto donde yo quería llegar. Por ejemplo, con '3 de febrero' fue muy fácil. A la primera producción dijimos “guau, esto es exactamente lo que buscábamos”. En cambio, 'Ronda de más' fue más un proceso. 'La invitada' también fue un proceso, hubo un boceto antes de la versión que tenemos ahora, pero con 'Ronda de más' fue con la que más dudaba. No sabía si iba a meterla o no en el EP, y de repente salimos con esa producción tan chula y dije “uf, la tenemos que sacar ya”. No sabía si realmente tenía sentido porque no la compuse en la Academia.

Pero es mítica, la has cantado un montón de veces. El momento del piano es supermítico.

Hay diferentes versiones, la hacía en la guitarra, en el piano... algunas cosas sí han cambiado, por eso la pongo en el EP, porque algunas cosas sí cambiaron en la Academia y es importante por mi proceso allí, porque la canté un montón. Así que, al final, la terminé metiendo. Es mi excepción, mi bebé. Como es mi canción favorita me dije que la iba a meter y me daba igual si no la compuse ahí dentro.

Entrevista con Chiara Oliver en el Retiro. / Belén Hernández

Yo me alegro de que la hayas metido. Y ¿en qué momento te diste cuenta de que tu libreta rosa se había convertido en una seña de identidad para ti y para tus fans?

No lo sé, la verdad. Para mí siempre ha sido un símbolo, ya tenía pensado que, como para mí tiene tanto significado, quería hacerlo. Pero no sé en qué momento exactamente me di cuenta. Me acuerdo de que, cuando estaba haciendo las sesiones de producción, subía fotos de mi libreta. Cuando estaba en el piano, subía una foto dando la pista... y nadie lo vio. Lo dejaba delante de las narices, diciendo “mirad, la libreta, la libreta...”. Esa libreta es muy importante para mí.

¿Podrías describir cada canción del EP con una palabra?

La 'Intro' es 'mariposa'. '3 de febrero' es 'nostalgia'. 'Ronda de más' es... no sé... ¿cómo describirla? Quizá 'vida pasada', porque es la que compuse antes. 'Cada vez' es 'ternura', es como un abrazo. 'La invitada' es 'chula'. 'El parque' es 'experimento' o 'novedad'. Y, finalmente, 'Todas las versiones de mí' es 'reconcilación', 'aceptación' y 'amor propio'.

“Me preparé para echarte de menos”. ¿Cómo influyó la doble nominación en el proceso creativo de 'El parque'?

Pues sin la nominación doble no hubiese salido 'El parque'.

No, si todavía nos tendremos que alegrar.

(Se ríe). Al final no hay mal que por bien no venga. En ese momento lo veíamos todo negro, pero creo que esa nominación vino en el momento perfecto. Fue un proceso y yo me di cuenta, durante esa nominación, de que aún me quedaban cosas por hacer, de que tenía algo muy importante delante de mí. Yo acababa de hacer 'Mía' y me nominaron. Esa nominación me hizo darme cuenta de que tenía un proceso muy fuerte ante mí y no estaba preparada para dejarlo a medias en ese momento. Estoy contenta de haberme quedado esas tres semanas más. También fue bonito porque al final es eso, el prepararte para echarte de menos... Nos preparamos un montón... para tres semanas, porque después nos volvimos a encontrar. Me acuerdo de que esa frase la dijeron en una sesión de composición —de Diego, el cantante de Veintiuno—, que vino y la soltó, y ahí Violeta ya se había ido. Y yo me acordé de esa semana y pensé 'es verdad, es lo que hicimos nosotras', y la tuve que meter. No iba a dejar esa frase fuera.

'El parque' termina con un fragmento sampleado de 'Misty', de Ella Fitzgerald. ¿Qué significa esa canción para vosotras?

Esa canción la cantamos en la Academia. Violeta y yo cantamos un montón de cosas allí. Esa en particular nos hizo mucha ilusión porque es un estándar de jazz que nadie conoce, o casi nadie, al menos entre la gente de nuestra edad. En ese momento nos hizo mucha ilusión pensar que las dos la conocíamos y estábamos allí aisladas, y siempre la cantábamos. Me acuerdo de que saqué los acordes de oídas. Y, cuando fuimos a hacer 'El parque', inmediatamente me vino esa canción. Queríamos meter algo, un detalle. No sabíamos si una conversación en la Academia o algo así, y creo que eso fue perfecto.

Carla Acosta

Ya lo hablábamos antes, pero la última vez que nos vimos no te noté muy convencida con 'Cada vez'. Ahora es una de las canciones del EP.

Está justo en medio, además, en el sitio perfecto. En el lugar preciso para escucharla, decir 'I like it' y seguir con el EP.

¿Ha sido difícil cambiar el planteamiento inicial de la canción?

Ha sido difícil aceptar que me gustaba.

Pero ¿por qué no te gustaba, Chiara?

No soy muy de letras así, tan pastelosas. Por eso no me encantaba. Y, una vez que dije “voy a abrazar este pasteloso”, ya pensé 'vale'. Y, con los detalles que he metido, gana mucho. Mi parte favorita es la parte final, cuando yo no canto. Eso es muy bonito.

Y el principio.

Ay, es que el principio... cuando hicimos esa parte con Gala, en el estudio, yo ya pensé que era muy especial. Yo ya fui con la idea de meter lo que quería. Ahora me encanta, y esperamos que guste.

Me alegra que te hayas reconciliado con ella. La letra es preciosa, aunque la de ‘3 de febrero’, por ejemplo, no se queda atrás: “Te espero en la puerta que tú no me vas a abrir”…

Es como un poquito —porque estoy hablando de la misma persona— esa referencia a 'Mala costumbre', cuando dice “la última vez que te vi fue en la puerta de tu casa”.

Y “sé que no guardaré el rencor que mereces”…

Porque es algo que yo no he podido hacer nunca. Y es un concepto del que hablaba mucho con mi mejor amiga cuando me rompían el corazón, en esa época en bachillerato, con 18 años. Tuve que decir “me tengo que respetar a mí misma, tengo que parar de ser tan autodestructiva”. Hacer el balance de lo bueno y malo, como en 'Un año más', de Mecano. Como digo en '3 de febrero', “lo malo me lo callé y lo bueno me sabe a poco”. Debería pesar más lo malo que lo bueno, y eso era algo que me tenía que repetir a mí misma todo el rato. Lo bueno, que es muy poco, comparado con lo malo, que es mucho. No dejes que lo bueno te ciegue.

Carla Acosta

'Sold out' en todos los conciertos de tu próxima gira. Cuéntame cómo va a ser, qué podemos esperar, créanos hype.

Esa gira va a ser muy guay, estoy muy contenta. Tengo muchas ganas. Qué fuerte lo de la venta de la gira, yo estaba flipando (las entradas se vendieron por completo en muy poco tiempo). No me hago una idea, de verdad que aún no soy consciente. Creo que aún no comprendo la magnitud de todo. Es como lo de las libretas. Me pareció tan fuerte que se vendieran en tan poco tiempo... No soy consciente de lo bien que está yendo todo... y a la vez sí que lo soy. Estoy muy agradecida, muchísimo.

Pero con la gira... tengo muchas ganas de subirme a un escenario sola. Me encanta hacer la Gira de OT, me encanta subirme con mis compañeros, porque al final también he tenido mucha suerte y me ha tocado cantar con la gente que más quiero, y eso es muy guay, me va a dar mucha pena el viernes. Pero también cantar conmigo misma. 'Mía', para mí, es cantar conmigo misma desde el alma, y ha habido días en los que yo he salido al escenario y no me he sentido del todo 'Mía'. He tenido días difíciles estos meses, porque al final pasan muchas cosas y hay días en los que no te sientes del todo bien. Hay días... ♪ (canturrea 'Mía', de Belén Aguilera) en los que las cosas no salen como querías. Y yo la he sentido mucho estos meses. He tenido que recordar lo que 'Mía' significó para mí. Y, volviendo a la gira, tengo muchas ganas. Quiero que cada fecha sea diferente. Quiero que sea una experiencia. Quiero poder hacer sorpresitas y cosas así en los conciertos. Yo creo que nací en el escenario -la primera vez que me subí fue con cinco años-, en el escenario es donde me siento más cómoda y más en casa, y quiero plasmar eso en la gira. Ese es mi sitio. Voy a hacer cosas chulas, que cada fecha sea especial y diferente, que la gente lo disfrute y que sea íntimo. Tengo muchas ganas de estar con mis instrumentos, de estar con la banda, de tocar en directo... me apetece muchísimo. Y cada fecha decir “hoy me apetece hacer esto, porque me apetece”. No sé, no estoy segura de cómo va a ser, pero sí que sé que va a ser muy divertida y que le voy a poner muchísimo amor.