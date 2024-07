Muere la actriz Shelley Duvall, protagonista de 'El Resplandor', a los 75 años

La actriz Shelley Duvall, conocida por su personaje protagonista en 'El resplandor', dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson en 1980, ha muerto este jueves a los 75 años, según ha confirmado su pareja, el director y guionista Dan Gilroy a la revista The Hollywood Reporter.

La actriz, que también había nacido en Texas, murió mientras dormía por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía en su casa situada en Blanco, Texas (EE UU). "Mi querida, dulce, maravillosa compañera de vida y amiga nos ha dejado. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa Shelley", recogía el comunicado facilitado por Gilroy en el que comunicaba el fallecimiento a la revista.

Duvall creció en Houston, donde el equipo del director de cine Robert Altman la descubrió para el cine cuando era una adolescente. Su primera aparición en la pantalla grande fue en la comedia negra Volar es para pájaros, dirigida por Altman en 1970. Con él trabajaría en otras seis películas, entre las que destacan 'Popeye', 'Nashville', 'Los Vividores' y 'Tres mujeres'. Gracias al papel que interpretó en esta última cinta, logró ganar la Palma de Oro a Mejor Actriz en el Festival de cine de Cannes.

Pero sin duda el papel que le daría su mayor popularidad fue Wendy Torrance, la atormentada mujer de Jack Torrance (Jack Nicholson) en el Resplandor, en la que Kubrick adaptó una novela del mismo nombre escrita por el rey del suspense, Stephen King. Este trabajo le obligó a una intensidad emocional que no olvidaría. El director, explicaba la actriz a la revista People en 1981, la mantuvo llorando "12 horas a la semana" durante las semanas que duró el rodaje. "Nunca más me entregaré así en un trabajo", declaró entonces. "Si necesitas hacerte daño para hacer arte, adelante, pero no conmigo".

Hasta que se retiró a Texas a mediados de los 90, Duvall tuvo una prolífica carrera en la que mostró su versatilidad como actriz, además de dirigir su propia productora, Think Entertainment.