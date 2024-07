Un flamenco de leyenda en Córdoba de la mano de Linares

Camarón, Enrique Morente, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, se dice pronto, pero es que sin encima le sumas que su música va a sonar en la voz de una señora del flamenco como lo es Carmen Linares y en los instrumentos de grandes músicos como Jorge Pardo, Carles Benavent o Tino Di Geraldo, el resultado no puede ser otro una noche de leyenda para el flamenco. Una noche de esas que quedan para el recuerdo y que te erizan la piel con solo recordarlas. De esas que cuando la estás viviendo te emocionas solo de pensar el privilegio de estar sintiendo tan de cerca algo tan único y tan puro.

Carmen Linares, en el Gran Teatro, este domingo. / Víctor Castro

A la combinación del swing del espectacular trío de músicos y el elegante porte y desgarrador cante de Linares, se le sumó también el baile más puro y unos guitarristas y coristas de escándalo, que regalaron un recital sublime como cierre a laprimera semana de una 43ªedición del Festival de la .Guitarra de Córdoba que está quedando de dulce.

Y es que hubo tiempo para todo, para emocionarse hasta la lágrima ante una obra de arte que te calaba por los cuatro sentidos, para dar palmas al ritmo y compás del un zapateo de raza y puro, para quedarse totalmente embelesado con una música que te cantaba las canciones como lo haría cualquier voz flamenca y, sobre todo, para que no hubiera poro de la piel que no quedara completamente erizado ante tal muestra de autenticidad y talento puro.

Reina y señora del flamenco

Carmen Linares apareció en el escenario tras una espectacular introducción por parte de sus músicos con la elegancia y porte que tanto la caracterizan y que dejan constancia del por qué es una reina y señora del flamenco. Se mostró también cercana, humilde y agradecida, no solo con el público cordobés al que mostró un cariño especial, si no también con los músicos que la rodeaban “anda que me busco mala gene”, comentaba entre risas e igual de embelesada que el resto con los grandes artistas que la rodeaban y acompañaban en el escenario.

Jorge Pardo a la flauta travesera y el saxofón fue sin duda gran protagonista de la noche, arrancando grandes de los “ole” de la noche y muchas de las ovaciones de un público que suspiraba con sus intervenciones. Sus instrumentos parecía que te cantaban las canciones, tanto que creías escucharle incluso quejíos de eso que por completo te traspasan por el alma.

La batería y el bajo acompañaban a la perfección y se unían de una manera exquisita al flamenco más puro, creando una fusión única que quitaba por completo el sentío.

El público respondió como es debido y la noche acabó con una de las mayores ovaciones que últimamente se han escuchado en el Gran Teatro.

Paralelamente en el Teatro Góngora y recién distinguido con el Premio Nacional de Música 2023 en la modalidad de intérprete, Juan Manuel Cañizares se presentaba con Juan Carlos Gómez y Luis Miguel Gómez, ofrecieron un espectáculo de guitarra que abarcaba un amplio repertorio que viajó desde un colorido vibrante hasta la expresividad más íntima. Otro espectáculo que quiso reflejar la profunda comprensión y reinterpretación del flamenco para poner el broche de oro a una noche llena de raíces y del arte más puro de nuestra tierra.

