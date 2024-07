Rafael Aguirre llega al Góngora tras una estela de éxitos internacionales

Este lunes llega al Festival de la Guitarra de Córdoba el guitarrista Rafael Aguirre (Málaga, 1984) es un músico de renombre internacional, deslumbrante virtuosismo e inmenso repertorio que ha actuado en 46 países, que le ha llevado a ser considerado hoy en día como uno de los guitarristas de referencia mundial. Fue nombrado Associate of the Royal Academy of Music de Londres (ARAM), como reconocimiento a su carrera internacional y recibió el Premio Nacional Cultura Viva en Madrid.

El protagonista del concierto de este lunes en el Teatro Góngora (20.30 horas) actúa con regularidad en salas de prestigio internacional, como el Carnegie Hall de Nueva York, Concertgebouw de Ámsterdam, Konzerthaus de Viena, Sala Tchaikovsky de Moscú o el Seoul Arts Center (Corea del Sur).

Su debut en el prestigioso Festival suizo de Verbier, interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo junto a la Verbier Chamber Orchestra fue grabado por el canal medici.tv, convirtiéndose en el vídeo más visto a través de su página Facebook, con 3 millones de visitas en doce meses.

Con un repertorio de más de 30 conciertos para guitarra y orquesta, ha actuado como solista junto a la Sinfónica de la KBS en Corea, Sinfónica de Tokyo, Orquesta filarmónica de Monte Carlo, Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta Bruckner de Linz o la Sinfónica de RTVE, entre otras.