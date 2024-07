'Kind of kindness'

Yorgos Lanthimos, ese cineasta griego que suele provocar controversia con cada estreno, que ha conseguido reclutar a tantos admiradores como detractores, posee la virtud de no dejarte indiferente. Gracias a una mirada muy personal, aliñada de algo de surrealismo, con ciertas dosis de provocación que acaban por incomodar, sabe llegar a través de la duda sobre si estamos ante una estupidez o una genialidad, permitiendo al espectador reflexionar sobre lo que está observando.

Y, bueno, a veces le sale mejor y, a veces, no tanto. Sin embargo, ha conseguido llegar a lo más alto y triunfar en el mercado internacional gracias a su gesta en la noche de los Oscar con su excesiva y retórica Pobres criaturas (2023), a la vez que no podemos olvidar sus comienzos con Canino (2009), Alps (2011), Langosta (2015) o El sacrificio de un ciervo sagrado (2017), donde se podía detectar una mayor autenticidad y riesgo, mientras con La favorita (2018) supo poner de acuerdo a crítica y público, allanando el terreno para su reconocimiento como uno de los directores más tenidos en cuenta a nivel internacional, pese a mantenerse firme en algunas premisas fundamentales que le alejan de ese cine vacuo e inane que inunda las carteleras en estos tiempos, cuando los ejecutivos de los grandes estudios solo apuestan por el más de lo mismo y productos donde no haya que pensar lo más mínimo.

Ahora, lo que nos llega firmado por este autor, tan irreverente como divertido, es una nueva muestra de cómo incomodar a un público demasiado domesticado por Hollywood, aunque a veces llegue a pasarse de rosca, porque en el equilibrio no está la virtud para él. 165 minutos para contar tres historias sobre desasosiego y crueldad, con los mismos intérpretes (excelentes Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe…) en diferentes personajes, una troupe que se presta a los caprichos artísticos de este original creador de oscuridades y pesadillas, donde cabe desde el humor hasta la exposición de lo más desagradable, sin espacio alguno para la sugerencia.

