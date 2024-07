Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas.

La programación para el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de julio en el Fuenseca y Delicias es:

Mala Persona

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, proyecta Mala Persona. Pepe es la mejor persona del mundo, hasta que descubre que tiene una enfermedad terminal y que le quedan meses de vida. Para evitarle el sufrimiento a sus seres queridos, Pepe decide convertirse en la peor persona del mundo y así alejarlos de él para que no le echen de menos cuando muera. (FILMAFFINITY)

Del Revés 2 (Inside Out 2)

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta el último éxito de Disney, Del Revés 2. Secuela de 'Inside Out'. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola. (FILMAFFINITY)

Cine al aire libre con 'Héroes de barrio', en Miralbaida

Además de la programación de los cines de verano, esta noche a las 22.30, en el Parque Miralbaida, junto al Centro de Mayores La Foggarilla (Distrito Poniente Norte), el programa Cultura en Red ofrecerá una sesión de cine al aire libre con la proyección de Héroes de barrio, película de 2022 dirigida por Ángeles Reiné. Paula tiene 9 años y sueña con ser futbolista. Cuando el equipo en el que juega pasa por apuros económicos, su padre, Luis, le promete hablar con su buen amigo, el jugador del Betis Joaquín, para que apadrine el equipo. Solo hay un pequeño problema: Luis realmente no conoce al jugador, se lo ha inventado para ganarse la simpatía del barrio. Ahora que el sueño de Paula está en juego, tendrá que hacer lo imposible para no defraudar a su hija.

'El gato con botas. El último deseo', en la plaza de Valdeolleros

Un año más, la asociación de vecinos de Valdeolleros ofrece cine popular en la plaza del barrio los viernes de julio. Las proyecciones empiezan este viernes 5 a las 22 horas con la película El gato con botas. El último deseo. El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas.