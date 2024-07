Carmen Linares rinde homenaje a cuatro maestros

Carmen Linares, junto a Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo, en ese reto musical y artístico denominado Cu4tro, actuará este domingo en el Gran Teatro (20.30 horas) dentro de la programación del Festival de la Guitarra. El cante de Linares y el trío de flamencojazz más importante del panorama universal se vuelven a reunir diez años después para representar un espectáculo con un repertorio histórico y sentidos homenajes a los cuatro grandes del flamenco: Camarón, Enrique Morente, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar mediante momentos musicales estelares en el concierto. El swing del trío junto al cante desgarrador de Carmen Linares darán lugar a un recital único que el público disfrutará en su reestreno oficial.

En el programa se incluyen fandangos, milonga, bulería, taranta y cartagenera (homenaje a Camarón), tranguillos, granaína, seguiriya (homenaje a Enrique Morente), tangos (homenaje a Paco de Lucía), bulerías (homenaje a Manolo Sanlúcar).

Jóvenes guitarristas

Entre las citas del Festival de la Guitarra de este domingo también destaca el noveno Encuentro Europeo de Jóvenes Guitarristas, que tendrá lugar en el Patio Barroco de la Diputación de Córdoba a partir de las 22.00 horas. Guitarles Acadèmie, dirigido por Sylvie Dagnac, y la Orquesta de Guitarras Ziryab, dirigida por Celso García, serán los encargados de ofrecer este concierto. En el programa de Guitarles Acadèmie se incluyen Hava nagila (Trad. Russe Arr. J. Cardoso); Tema de Lara (M. Jarre Arr J.Cardoso); Guantanamera (J.F Días Arr J.Cardoso); Palladios (K Jenkins Arr Alberto Tena) y Bella Ciao (Populaire Italien). En el caso de la Orquesta de Guitarras Ziryab, tocará Zorongo (F. G. Lorca); Nocturno de Córdoba (Lorenzo Palomo); Time Lapse (Michael Nyman) con la voz solista de Sara Denez; Nothing Else Matters (James Hetfield y Lars Ulrich – Metallica) con las voces solistas de Martina Ramos y Carmen Renero y Zombie (Dolores O’Riordan – The Cranberries) con la voz solista de Martina Ramos. Ambas orquestas se unirán para tocar Brasil (A.Barrosso Arr J. Cardoso); L’orage (Extrait de la Suite Une journée à Vendôme J.Cardoso) y Fiesta (Extrait de la suite El viejo Flamenco J.Cardoso).

Programa formativo

En cuanto al programa formativo del Festival en este fin de semana, Anabel Montesinos imparte el curso El Arte del estudio: Metodología, técnica, interpretación, con clases individuales y grupales, abordando métodos de estudio según el objetivo de interpretación y las características de la obra, ya sea de nueva composición o un programa ya conocido.

Por su parte, Antonio Rey ofrece el curso Técnica de la Guitarra Flamenca: Arpegios, picados, pulgar, rasgueos, trémolos, y Rafaela Carrasco el de Técnica y coreografía del baile flamenco, para elaborar la coreografía, actualizando y absorbiendo conocimientos de otras disciplinas dancísticas, sin abandonar la raíz flamenca.

Por último, Pablo Salinas imparte el curso Sinfonity School of Concerts (Taller Inclusivo y de capacitación laboral). En este caso, el instrumento es un vehículo con el que se viaja comunicándose con muchos otros o descontextualizando en ocasiones la función de éste en un ámbito. Para ello, hace falta desarrollar un conocimiento amplio del espectro musical. Se abordará el curso como si de un ensayo profesional se tratara, donde todo el mundo tiene un objetivo común y uno propio marcado por la dirección.