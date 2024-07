La autenticidad de Elliott Murphy deja atónita a Córdoba

Elliot Murphy, se dice pronto; 50 años de carrera y 40 discos grabados a sus espaldas. Esta noche, un grande de la música llegaba al Gran Teatro de Córdoba para dejar a todos los afortunados asistentes completamente embelesados con el sabroso rock acústico que le caracteriza y esa forma tan única y especial de saber llegar con sus letras, con esas historias tan propias por las que te hace navegar a través de sus canciones.

Last of the Rock Starts puso la piel de gallina junto a la gran compañía de Olivier Durand a la guitarra, que aportó un aura muy especial al espectáculo y una solidez descomunal al sonido del directo. Melissa Cox, al violín, ofrecía la guinda perfecta en las partes más adecuadas, condimentando cualquier canción que lo incluía de manera sublime, y a su vez, Alan Fatras, a la percusión, tenía cada detalle cuidado a la perfección, ofreciendo los toques de euforia necesarios, en los momentos justamente necesarios y elevando el rirmo de las canciones otorgándoles un sonido diferente que gustó a un público que quedó totalmente embelesado ante tal espectáculo y derroche de puro talento, calidad y delicadeza musical.

Un momento de la actuación del guitarrista Ricardo Callén. / guadalupe gavilán gómez

Tanto Murphy como la banda que le acompañaba derrochaban un aura, simpatía y cercanía muy especiales, de estas que pocas veces sientes y que te hacen levantarte de tu butaca del teatro al acabar el espectáculo con una sensación de privilegio por haber podido disfrutar de algo tan excepcional en un entorno que, además, acompaña tanto como lo es el Gran Teatro de Córdoba y, además, dentro del marco de actuaciones del 43º Festival de la Guitarra, uno de los acontecimientos más importantes a nivel cultural de la ciudad y uno de los festivales de guitarra más importantes a nivel nacional. Sin grandes artificios lograron ofrecer un ‘show’ de altura, además de un repertorio tan exquisito que llega a ser díficil de mencionar, ninguna canción merece quedarse atrás.

Y es que, además, a sus 75 años de edad, Elliot Murphy se muestra totalmente en forma, con una voz que no suena para nada desgastada, de hecho llega directa al alma y eriza la piel, y mantiene el tipo a la perfección durante todo el transcurso del concierto, que precisamente no fue corto, aunque allí dentro el tiempo se pasara volando.

El neoyorquino (parisino adoptado desde hace ya décadas), se desenvolvía en el escenario con la soltura y seguridad que medio siglo de trayectoria a las espaldas te aporta, dejando embelesados a todos a su paso.

La voz de María Peláe y la guitarra de Ricardo Gallén sorprenden a los cordobeses / Víctor Castro

Pero es que la noche no se quedó ahí. A la misma hora, en el Teatro Góngora, Ricardo Gallén ofrecía también su espectáculo de revolucionaria técnica guitarrística y exquisita calidad musical. Sus milagrosas habilidades lo han llevado a recitales de todo el mundo y ayer le regalaba su actuación a Córdoba en una noche de lo más diversa musicalmente hablando.

Y Al baño María, la cantautora malagueña María Peláe culminaba una noche espléndida con su espectáculo en el Teatro de la Axerquía. Con su original sonido, autenticidad, fuerte y marcada personalidad, y letras comprometidas cargadas de crítica social, la cantautora puso el punto final al primer sábado de esta 43ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que además conmemora una fecha tan especial para la ciudad como lo es el 150º aniversario del nacimiento de Romero de Torres.

