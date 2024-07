Pablo López: «Hay canciones de hace diez años que toco al lado de las nuevas y no sé cuál he hecho antes"

Dice que tocar en Córdoba siempre le da mucho nervio, «pero nervios bonitos porque siempre que voy me pasa algo, cosas bonitas y sobre todo, inolvidables», asegura. La primera vez que pisó la ciudad, fue para tocar en la Sala Góngora, recuerda. «Fui en 2013, era mi segundo concierto con mi nombre, como Pablo López, y vinieron menos de cien personas, pero me hizo mucha ilusión porque esa era gente que venía a verme a mí», asegura. «Vuelvo a Córdoba emocionado y con muchas ganas».

-Acaba de terminar una gira por teatros y se lanza a una en grandes espacios al aire libre, ¿tocar en directo engancha, no se cansa?

-Eso que se dice del masoquismo que supone sacar todo lo que uno lleva dentro para escribir las canciones tiene al final del camino algo hermoso, algo tan bonito como compartirlo con toda la gente. Quien se canse de eso está loco. Es como comer todo el día algo que te encanta y que no solo no te engorda sino que te llena el alma.

-¿Disfruta más en los teatros o en las plazas de toros?

-Yo creo que todo tiene su punto, he disfrutado mucho al volver a los teatros, he estado 32 días y aunque hayan sido muy intensos, estás en ese sitio que está hecho para la música, los silencios totales, la oscuridad total, tienes el control... Eso está muy bien, pero también es hermoso ese salvajismo de las plazas de toros.

-Dicen que veinte años no es nada. En esta gira celebra diez años de carrera. ¿Le han sabido a poco?

-No sabría qué decir. Hay días que pienso que si intento recordar todas las cosas que he vivido no me salen las cuentas para que hayan sido solo diez años y hay veces que pienso que fue ayer cuando me mudé a Madrid. Siento que el tiempo va contándose más en canciones que en días, que todo ha merecido la pena y que hay muchas cosas maravillosas por vivir.

-Haciendo balance, ¿qué cree que le aportó su paso por OT?

-Todas las experiencias que son tan vertiginosas, que se concentran en un breve espacio de tiempo en el que pasa de todo, me aportan aprendizaje y sobre todo una madurez muy bonita. Tenía 24 años y en vez de creerme que había conquistado algo, tuve la prudencia y la tranquilidad de darme cuenta de que no había conseguido absolutamente nada más que aprender de gente que sabe más que yo. Y conocer a gente maravillosa con la que sigo trabajando incluso y que he tenido una amistad.

-Usted ha sido concursante en OT y coach en La Voz. ¿Se pasa mal al otro lado cuando ve a los que quieren llegar donde ya ha llegado?

-Yo trabajo mano a mano con esas personas que son artistas inconmensurables y lo que tengo claro es que nadie tiene que llegar a ninguna parte más que donde quieran ellos, no tienen que seguir los pasos de nadie, cada camino es muy diferente. Les explico que aparecer un rato en un show es un paso más, pero hay mucho que luchar.

-Siempre dice que le gusta cocinar su música a fuego lento, ¿la industria le presiona para ir más rápido o respeta sus tiempos?

-Presionarme no me presiona aunque se desesperen un poco porque a veces cocino demasiado a fuego lento pero ¿sabes qué pasa?, lo hago con mucho respeto a todo lo hecho ya. Cuanto más avanzo y más canciones hago de las que estoy orgulloso, más me cuesta trabajar a la sombra de esas canciones. Así que intento buscar un hueco para ver si están dormidas y poder traerle hermanas nuevas.

-¿Le preocupa repetirse en las canciones?

-No, la verdad es que no. Si tuviera esa capacidad, ya habría sacado mil discos. Lo que pasa es que me enfrento conmigo mismo y comparo mis canciones para ver si las veo en el mismo estado de ánimo que cuando las compuse. A veces cuando van pasando los años cuesta trabajo, yo siempre he salido a cantar con un disco por medio, pero esta vez he salido sin disco, con cuatro canciones, y he podido recuperar cosas que llevaba tiempo sin cantar y he visto que hay canciones de hace diez años que las toco al lado de las nuevas y no sé cuál de las dos es la que he hecho antes.

-¿Eso es porque sigue sintiendo las mismas que hace diez años?

-No, pero cuando las hice me costó tanto parirlas. A veces tengo pesadillas con que se me ocurriera el atrevimiento de hacer una canción que caduque al cabo de un año, eso sería un pecado mortal que yo, como artista no puedo permitirme.

-Su concierto coincide con el Festival de la Guitarra de Córdoba y esa noche toca Robe. ¿Le gusta su estilo?

-Yo oigo de todo, pero me toca el corazón que esté en Córdoba porque soy un gran amante de la música de Robe y de Extremoduro también. Vino a verme a Bilbao y ahí empezamos una amistad a distancia. Me cabrea que esté tocando el mismo día que yo. Así que si acabo antes, iré a verlo.

