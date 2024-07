Europe abrirá hoy un festival con un poquito de todo

Que no nos falte de ná. Con la alargada sombra del festival de conciertos de la plaza de toros pisándole los talones, Córdoba inaugura esta noche su Festival de la Guitarra, que supera ya los cuarenta años con ese afán propio de una edad en la que se quiere abarcar mucho aunque se apriete poco. Así, el primer concierto corresponderá esta vez a Europe, una banda que ya pasó por Córdoba hace tan poco que todo el mundo lo tiene aún fresco en la memoria. La banda de Joey Tempest, ese que en los ochenta hizo vibrar a toda una generación con su Final Count Down, subirá el telón invisible de la Axerquía para dar la caña que solo las viejas glorias del rock pueden garantizar. Aunque ellos sean los primeros del festival, el verdadero concierto inaugural según la organización será el del jueves, a cargo del cordobés José Antonio Rodríguez, que con su maestría ha sido capaz de calzar una pieza inédita y de estreno absoluto en esta cita, que además está dedicada al genial Julio Romero de Torres, por introducir en el festival también el 150 aniversario del pintor, que para más señas tuvo una guitarra que, si no me equivoco, ha servido de imagen en el cartel de este año.

El Festival de la Guitarra de Córdoba hace tiempo que tiene tres patas, sobre las que pivotan las propuestas que se presentan en los escenarios del Gran Teatro, el Teatro Góngora y La Axerquía. Por un lado, el flamenco; por otro, la guitarra clásica y por último, todo lo demás. Cualquier género en el que suenen las seis cuerdas cabe en este festival por el que han pasado figuras tan variadas como Carlinhos Brown, Miguel Poveda, Pat Metheny, Fito y los Fitipaldis o Deep Purple. No le hacemos asco a nada siempre que haya un mínimo de calidad y guitarra de por medio.

Pese a esa máxima, hay quien se pierde al intentar descifrar cuáles son los mejores conciertos de cada edición si los nombres que se incluyen no son los que más suenan en el momento. O que les cuesta elegir, en una agenda plagada de citas de renombre fuera del festival. Más allá de Sara Baras, Robe (los dos que han llegado al sold out hasta ahora), Rozalén, Julieta Venegas, quizás haya que ser un entendido para apreciar en su justa medida que Bill Frisell Trío vaya a pasar este año por Córdoba, valorar el peso de Calexico, que ofrecerá un concierto el día 11 de julio en el Gran Teatro, o entender que el festival se cierre con el heavy metal y rock melódico, respectivamente, made in Germany de Doro o hecho en Suecia por Eclipse. Ahora que caigo, se ve que Suecia está de moda o hace precio porque una banda sueca abrirá el festival y otra lo cerrará.

Cartel flamenco

Entre medias, el cartel flamenco promete grandes pasiones, tanto por la propuesta enorme de José Antonio Rodríguez como por la gran Carmen Linares, que rendirá homenaje a Camarón, Enrique Morente, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar y Tomatito Quinteto, que se unirá a un grupo de músicos afines para provocar la magia que siempre le acompaña. También tocará el combo compuesto por Lee Ritenour y Dave Grusin, que vienen con una hoja de servicios impecable dentro de un tour en el que regresan a la música brasileña. Una delicia musical que tendrá como guinda al músico y compositor de Río de Janeiro Ivan Lins.

Por el escenario de la Axerquía, donde siempre han acudido los más jóvenes del festival, desfilarán una serie de grupos que han incluido su concierto en Córdoba dentro de las giras que están haciendo en este momento. Además de Europe, El Kanka vendrá con su tour Cosas de los vivientes; Robe con Ni santos ni inocentes; María Peláe con Al baño María; Rozalén con El Abrazo, mientras Julieta Venegas y Valeria Castro harán un dos por uno en vísperas de la clausura que promete estar bastante bien. El mes de julio es un mes tonto si uno no se va de vacaciones. ¿Qué mejor plan que escuchar buena música? Desde luego, hay donde elegir.

Guitarras callejeras l programa paralelo al festival Guitarras Callejeras afronta en los próximos días su recta final. El jueves 4 de julio, la Taberna Ágora acogerá el homenaje sonoro a Romero de Torres de la mano de Ana de la Viña (violín) y David Leiva (guitarra) con el recital Romero Concuerda. El viernes 5, la terraza de El Bosque se sumergirá en la fusión flamenca con Miriam Montes y el soporte sonoro de Flamingo’s. Por último, el concierto que pondrá el colofón al ciclo tendrá lugar el 6 de julio en La Corredera, junto al pub La Fuente de las Brujas, donde José Ventura y Álex Ayllón, presentan Contra las cuerdas, un ejercicio creativo que apuesta por la improvisación y el recuerdo de clásicos. =

