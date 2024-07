La programación para público familiar toma las tablas de Palma

La programación para un público familiar ha tomado las tablas del Palma Feria de las Artes Escénicas con varias propuestas que buscan conformar ya este miércoles a los futuros espectadores de teatro. La cartelera familiar comenzó el lunes con la compañía granadina Date y su espectáculo Tú y yo y continuará este miércoles con Paul Magne y Giada Marilungo, la compañía Artilugio, que presenta In No ’ Out, un viaje en las entrañas de personajes cualquiera, vagabundos que se tambalean sobre la sutil cuerda de la existencia, a través del circo, con portes acrobáticos y equilibrios (cuerda floja y botellas), y del teatro físico para público a partir de los 5 años.

La compañía granadina Laviebel, ayer, con su ‘Quién dijo miedo’. / GERARDO SANZ

Las propuestas infantiles y juveniles continúan este miércoles con Lottie, la muñeca viajera de String Theatre que es estreno absoluto o el gran formato de los títeres gigantes de Mai Tant Teatre y la compañía Tremp que inundarán de teatro las calles de Palma y que llegan por primera vez a Andalucía.

Pasacalles de grandes dimensiones

Los pasacalles de grandes dimensiones continuarán siendo la referencia con la compañía Ángeles de Trapo y Mi gran caracol, una propuesta recién estrenada. Con una altura de 3 metros y un largo de 8 metros, este asombroso caracol gigante construido en madera, sorprenderá a todas aquellas personas que se lo encuentren por el camino y superará todos los obstáculos que el camino le ponga. Una innovadora puesta en escena de teatro en movimiento, que va acompañada de música, luces y efectos que se pondrán en escena con el objetivo de sorprender al espectador.

Este martes, fue el turno de Bajo el árbol, una obra de danza contemporánea que nace de la unión de varias ideas sobre la luz, las sombras y el aire y es obra de la creadora sevillana Lucía Vázquez. Para un público también joven, la compañía granadina Laviebel llevó ayer a la Feria de Palma el montaje Quién dijo miedo, una propuesta escrita y dirigida por Emilio Goyanes que habla sobre los miedos que nos invaden entre los 6 y los 9 años. ¿Hay algo que produzca más miedo a un niño, que la perspectiva de que sus padres desaparezcan?

Para un público a partir de los 14 años se ha diseñado Las Hormigas, el nuevo espectáculo de Companhia do Chapitô, que regresa también a la programación oficial de Palma. A partir del cuento de Boris Vian, muestran una creación colectiva de la compañía, liderada en esta ocasión en la puesta en escena por José C. Garcia. Las Hormigas surge como un grito de repudio a la guerra y la deshumanización, como un desgarrador recordatorio de la fragilidad humana ante la brutalidad del campo de batalla.

La compañía onubense Las Brothers presentó el espectáculo Lola y El Rey Lagarto, una divertida adaptación del cuento El Rey Lagarto, dirigida preferentemente al público familiar, a partir de los 6 años, que lleva la firma de Javier Centeno con música creada específicamente para la obra e interpretada en directo. Por su parte, la compañía granadina DDC Danza, impulsada por Daniel Doña, presentó el espectáculo El Verbo. Por último, diseñada para un público a partir de los 12 años, la obra de Animasur se titula Colory nace como las tres últimas obras, de un proceso de creación en el que es fundamental la participación del público. Propuestas para todos los públicos.