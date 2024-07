José Antonio Rodríguez invita a Córdoba a recorrer la ciudad con los ojos de Julio Romero de Torres

El Gran Teatro de Córdoba presentará este jueves el gran estreno de uno de los conciertos más especiales de esta 43º Festival de la Guitarra, un proyecto en el que José Antonio Rodríguez lleva dos años trabajando y que supone un homenaje musical a Julio Romero de Torres en el 150 aniversario de su nacimiento. Para él, esta no es una misión nueva, su capacidad para mostrar a través de la música su visión de la pintura ya la dejó clara con su proyecto anterior, El guitarrista azul, en la que sacó su paleta impresionista para dibujar con su guitarra a Picasso de la etapa más íntima. Ahora propone un recorrido por Córdoba desde los ojos de quien fuera coetáneo de Picasso, el pintor cordobés por antonomasia, que según se ha recordado este martes en rueda de prensa, que fue un intelectual que compartió tertulias en París con el malagueño.

José Antonio Rodríguez y Enric Palomar

José Antonio Rodríguez ha explicado que este viaje no podía afrontarlo en solitario. "Cuando uno empieza, todos queremos ser solistas, pero cuando vas creando ves que ser completamente autónomo es imposible", ha confesado. Por eso se ha rodeado de un equipo de grandes músicos que han conformado el gran puzzle que se verá por primera y puede que única vez en el Gran Teatro. Conviene no perdérselo por si acaso no hay otra oportunidad. Junto al guitarrista, que ha destacado "la implicación y el cariño de todo el colectivo artístico que está detrás de La mirada de Romero de Torres, ha estado trabajando en la composición el gran Enric Palomar, que ha destacado la "capacidad de José Antonio como compositor referencial, por su particular forma de entender el flamenco, muy cercano a lo que a principios del siglo pasado se denominó como refugio del impresionismo, muy próximo a esa visión francesa de lenguaje simbólico que siempre me pone las pilas y me permite reencontrarme con mis orígenes, ya que aunque sea catalán, el flamenco siempre ha formado parte de mi vida".

José Antonio Rodríguez, en rueda de prensa, junto a Isabel Albás. / A. J. González

Michael Thomas a la batuta

Con estos mimbres, llevan meses trabajando y ahora perfilan un concierto que tendrá como director a Michael Thomas, encantado de formar parte de esta mirada de Julio Romero de Torres. "No es una partitura fácil, pero sí muy interesante, ya que José Antonio está trabajando con la orquesta de su ciudad y eso añade un plus emocional". El músico belga inglés ha asegurado estar encantado con la infusión de sangre flamenca que cada día toma en Córdoba, como ya le ocurrió con el proyecto de El guitarrista azul, que también dirigió junto a la Orquesta de Córdoba.

Orquesta de Córdoba, Randy López y los Ruibal

El director de iluminación y autor del libreto escénico, Pedro Serrano, ha destacado por su parte, los ejes fundamentales de esta propuesta, basada en el sonido de la guitarra y el lienzo del pintor "desde un recorrido social a un estilo más personal y elegante, en el que se ha realizado una búsqueda sobre el universo femenino, el simbolismo y la esencia de Córdoba". La voz del vocalista de Mezquita, el rockero Randy López, la del gaditano con alma medio cordobesa también Javier Ruibal y el baile de su hija Lucía Ruibal completan el elenco que subirá al escenario en un espectáculo del que José Antonio Rodríguez no ha querido dar muchos detalles para que el espectador acuda con la mente en blanco, como el lienzo de Julio Romero, para dejarse llevar por la música y lo que acontezca.

La concejala de Cultura, Isabel Albás, y el gerente de la Orquesta de Córdoba, Robert Palmer, han participado en la presentación del concierto que han llamado a los cordobeses a acudir a este evento y llenar el teatro.