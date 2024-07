Cines de verano de Córdoba 2024: consulta la programación

Los cines de veranovuelven a abrir en Córdoba este año tras permanecer inactivos durante 2023. El acuerdo entre los herederos de Martín Cañuelo y el empresario Antonio Amil, ha permitido que los espacios de Delicias y Fuenseca reabrieran sus puertas desde el último fin de semana de junio, recuperando así una de las opciones de ocio más tradicionales de las noches estivales cordobesas.

La programación para este lunes, 1 de julio, en el Fuenseca y Delicias es:

Del Revés 2 (Inside Out 2)

El cine Delicias (calle Frailes, 10), a las 22.15, proyecta el último éxito de Disney, Del Revés 2. Secuela de 'Inside Out'. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola. (FILMAFFINITY)

Ex-Maridos

El cine Fuenseca (Plaza de la Fuenseca, 1), a las 22.15 horas, se proyecta Ex-maridos. Los padres de Peter se divorciaron tras 65 años juntos; su mujer le abandonó después de 35 y sus hijos, Nick y Mickey, tienen su propia vida. Cuando Peter vuela a Tulum y se cuela en la despedida de soltero de Nick, la cual ha sido organizada por su hermano Mickey, se da cuenta de que no es el único que está en crisis. (FILMAFFINITY)