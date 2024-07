Alas Circo Teatro: «Hacemos un circo renovado que cuenta historias y mantiene el más difícil todavía»

Alas Circo Teatro será este año la única compañía cordobesa que acuda a la Feria de Palma. ¿Cómo es ’Cateura’, el espectáculo que presentan?

Cateura es un espectáculo de circo contemporáneo escénico en el que combinamos técnicas de acrobacia, música, portes acrobáticos, manipulación de objetos, malabares y cuadro aéreo y en el que invitamos a la reflexión sobre nuestro impacto en el planeta y la construcción de un mundo mucho más amable. El montaje se basa en el uso de los envases de plástico desde nuestras casas hasta el lugar donde termina toda la basura. Cateura es el nombre de un vertedero de Paragua en el que viven 25.000 personas. El nuestro es un circo reflexivo que en este caso, muestra la travesía de los desechos. Estaremos en los Jardines de la Victoria el miércoles a las doce de la noche.

¿Cómo surge este proyecto?

Empezamos a investigar cuando nos percatamos de la cantidad de basura plástica que puede generar una familia de cuatro personas, clasificamos y guardamos la basura y luego la transformamos en una experiencia artística.

Esta es la cuarta vez que presentáis vuestro espectáculo en la Feria de Palma. ¿Qué supone para vuestra compañía estar en esta cita?

Palma es un escaparate muy interesante de las artes escénicas, una de las ferias con más relevancia dentro del territorio andaluz y a nosotros nos encanta estar ahí, ese es uno de nuestros objetivos cuando presentamos un espectáculo nuevo, acudir a los festivales andaluces. Ya hemos estado en Circada en Sevilla, donde estrenamos, y ahora continuamos en la Feria.

Este montaje nació de algún modo en Palma del Río.

Hemos estado allí con una de las residencias durante el proceso de creación, lo que nos ha permitido estar una semana encerrados en el teatro para trabajar en la producción, en la dirección y afinar todos los detalles. Cateura está coproducido con el festival Circada. La dirección escénica y la música original es obra de Lapso Producciones, una compañía consolidada con muchísima trayectoria.

Uno de los objetivos principales de esta feria es exhibir el trabajo de las compañías para generar contratación por parte de los distribuidores que asisten. Por vuestra experiencia anterior, ¿estar ahí da resultados?

Efectivamente, lo que interesa a las compañías es que los programadores de todo el país que acuden a Palma del Río nos vean, conozcan nuestro trabajo y entablar relaciones con ellos para que nuestro espectáculo se mueva después por todo el territorio. Eso es algo que te pone en bandeja, siempre que hemos ido hemos establecido contactos con distribuidores y festivales.

¿Qué momento vive el circo?

El circo lleva unos años de mucho auge, con mucha demanda de este tipo de espectáculos. El nuestro es un circo renovado, un circo escénico que cuenta e invita a vivir historias a la vez que mantiene la esencia del más difícil todavía.

Córdoba no está muy presente en la Feria de Palma. ¿Saben a qué se debe?

No me atrevo a hablar de las artes escénicas en general, pero en circo no hay tantas compañías. Es una feria que tiene un gran poder de convocatoria y se presenta mucha gente y supongo que tienen que seleccionar qué es lo que quieren mostrar.

Siempre se dice que las artes escénicas están en crisis. ¿Los cachés están subiendo al ritmo que los precios?

Los gastos se han disparado en los últimos años con el IPC, nos pasamos mucho tiempo en carretera y la subida de la gasolina se nota mucho. Pero intentamos mantener el equilibrio para ser competitivos y trabajar con dignidad, por debajo no se puede trabajar y eso es algo que tenemos que aprender los artistas, que nuestro trabajo vale lo que vale.

Los espectáculos de circo exigen ensayo, pero también entrenamiento.

El artista de circo tiene una herramienta de trabajo que es su cuerpo y como tal hay que tenerla a punto siempre.