Este será el ‘setlist’ del concierto de Luis Miguel en Córdoba

El huracán Luis Miguel llega a España en una gira de conciertos que tendrá como punto de partida la plaza de toros de Los Califas en Córdoba, donde el ‘Sol de México’ ofrecerá un concierto este viernes 28 de junio ante casi 10.000 personas y con las entradas prácticamente agotadas.

Inicialmente, el cantante solo había fijado una fecha para su gira en España, el 6 de julio en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, pero tras la respuesta de su público decidió ofrecer un segundo concierto el 7 de julio. Ante la expectativa generada por su regreso a los escenarios de España, el artista decidió ampliar fechas en el territorio nacional y el pasado noviembre saltaba la noticia bomba con el anuncio del arranque de su gira española en Córdoba, lo que en su momento se interpretó como toda una declaración de amor a su pareja, la cordobesa Paloma Cuevas. Tras su paso por Córdoba, el cantante visitará otras diez ciudades españolas con un total de 15 conciertos.

Luis Miguel Tour 2024

Luis Miguel Tour 2024 promete ser una gira inolvidable, en la que el artista deleitará a su público con su extraordinaria voz, impecable presencia y una espectacular producción.

El enorme éxito de Luis Miguel se refleja no solo en la estrecha relación que mantiene con sus fans, sino también en la gran cantidad de logros conseguidos a lo largo de su extensa carrera. Es uno de los artistas latinos con mayores copias vendidas, ha ganado seis premios Grammys por México por siempre, México en La piel, Romance, Segundo Romance, Aries y Me gustas tal como eres y cuenta, además, con 33 discos de oro, 3 discos de diamante y 305 discos de platino.

Luis Miguel, en un concierto. / FACEBOOK

El concierto en Córdoba

El concierto de Luis Miguel en Córdoba este viernes 28 de junio comenzará en la plaza de toros Los Califas a las 21.30 horas, con apertura de las puertas a las 20.00 horas.

La expectación por el evento, al que acudirán casi 10.000 personas y que casi ha agotado las entradas, ha llevado a reforzar la seguridad entorno de la plaza de toros, algo que suele hacerse en conciertos de esta envergadura. Todos esperan que la lluvia prevista a primera hora de la tarde no se prolongue ni afecte a la celebración del concierto.

El cantante mexicano Luis Miguel actua en Los Califas el 28 de junio. / CÓRDOBA

El ‘setlist’ de Luis Miguel en Córdoba

En cuanto a las canciones que sus fans podrán corear en el concierto de Luis Miguel en Córdoba, todo apunta a que no faltarán clásicos como Será que no me amas, Amor, amor, amor, Suave, Culpable o no, Te necesito y Hasta que me olvides.

En su último concierto, previo al de Córdoba, celebrado en el Bridgestone Arena de Nashville (Estados Unidos), el ‘setlist’ fue el siguiente:

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Te necesito

Hasta que me olvides

Dame

Por debajo de la mesa / No sé tú

Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Sonríe

Come Fly With Me

Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

La fiesta del mariachi

La Bikina

La media vuelta

No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

Te propongo esta noche

Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

Son una pista de las canciones que sonarán el 28 de junio en Córdoba.