Luis Miguel abrirá este viernes en Córdoba su gira ante casi 20.000 personas

La plaza de toros de Córdoba abrirá este viernes las puertas a las 20 horas para recibir a las casi 20.000 personas que se espera que asistan al primer concierto que Luis Miguel ofrecerá en España dentro de su gira 2024. El Sol de México ha elegido la ciudad de su pareja, Paloma Cuevas, que podría no asistir a la cita por el ingreso de sus padres, para dar el pistoletazo al tour español, una cita muy especial para la que se han puesto a la venta 19.000 entradas, todas ellas con asientos numerados que evitarán que el público tenga que hacer cola para sentarse en primera fila, ya que cada cual tendrá prefijado su sitio.

El precio de las entradas marcará la diferencia. En Córdoba, las más baratas, en grada cubierta, con menos visibilidad y más distancia al escenario, se han vendido a 93,30 euros mientras las sillas de primera fila, situadas junto al escenario costaban 685,10 euros. En medio, había entradas de 206, 30 euros, 137,90 euros y 126,50 euros en los tendidos y de 115,10 y 172,10 en los palcos. Se espera que Córdoba se llene para la ocasión de fans procedentes de distintos puntos de la provincia, de España y del extranjero. Según Aehcor, la ocupación hotelera ronda el 65%, una cifra nada desdeñable en Córdoba en un viernes de julio.

Luis Miguel empieza la gira con algunos conciertos sold out, como los dos que ofrecerá en el estadio madrileño Santiago Bernabeu el 6 y el 7 de julio. En el de Sevilla del próximo domingo 30, aún quedaban entradas este jueves a última hora.

Refuerzo en la seguridad

Según fuentes de Grupo Mundo, empresa encargada de la organización de eventos en la plaza de toros, para la ocasión se ha reforzado la seguridad en el entorno de la plaza de toros, algo que suele hacerse en conciertos de esta envergadura. Todos esperan que la lluvia prevista a primera hora de la tarde no se prolongue ni afecte a la celebración del concierto.

Aunque se espera que el calor no sea tan sofocante como el del domingo pasado, con Manolo García, los asistentes tendrán doce barras a las que acudir en busca de refrigerio.

Entre las canciones que están sonando en los conciertos de esta gira que ha ofrecido en Sudamérica, destacan sus grandes clásicos coreados por varias generaciones como Será que no me amas, Amor, amor, amor, Suave, Culpable o no, Te necesito y Hasta que me olvides.

Quienes acudan al concierto, podrán llegar y hasta la plaza de toros a pie o en las líneas 7, 8 y 5 de Aucorsa. A la salida, lo más seguro es que tengan que recurrir al taxi porque ya no habrá autobuses circulando. El concierto, patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba con 100.000 euros, ha sido objeto de polémica.