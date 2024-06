Los cines de verano reabren este viernes con la incógnita de la lluvia

Los cines de verano Fuenseca y Delicias reabrirán sus puertas este viernes 28. El equipo del empresario Antonio Amil, encargado de la gestión de las salas tras el acuerdo alcanzado con el actual propietario de Splendor Cinema, el sobrino de Martín Cañuelo, Ángel Cañuelo, ha trabajado a marchas forzadas para que todo esté listo para mañana por la noche. La única incógnita es si la amenaza de lluvia se hará realidad, si se produce por la tarde, como estaba previsto a última hora de ayer, y qué efecto tendrá en el terreno y en el público.

De momento, si todo se desarrolla según lo previsto, a las 22.25 horas reabrirán las puertas de los dos cines, que se estrenarán con un drama familiar Exmaridos, y una película infantil, Del Revés 2. Será el inicio de una nueva etapa tras el cierre de los espacios desde hace casi dos años, aunque no dos temporadas, ya que los cines han proyectado películas desde que se cerraron a final del verano de 2022.

Solo dos espacios de cine de verano

La principal novedad será que, de momento, solo habrá dos cines de verano, ya que este año el Olimpia no recuperará la actividad hasta finales de agosto, y lo hará con dos espectáculos y no como sala de cine. El Coliseo de San Andrés, que no es propiedad de Splendor Cinema, tampoco está previsto que abra de momento. Ángel Cañuelo, que reside en Londres, mostróeste jueves su satisfacción por el trabajo realizado para recuperar estos espacios para los vecinos de Córdoba. «Aunque todavía queda mucho camino por recorrer y mucho por hacer, la familia recibimos la apertura con cariño y agradecimiento a todas las personas y entidades que se han involucrado», comentó, «particularmente a Antonio Amil». Asimismo, expresó su deseo de que tengan una buena acogida. «Ojalá Córdoba lo reciba con el mismo apego para que podamos disfrutar los cines este y muchos más años», aseveró.

También habrá novedades en el ambigú de los cines, donde se amplía la oferta gastronómica. Además de los clásicos bocadillos o las golosinas y frutos secos de siempre, Amil ha instalado un horno que permitirá ofrecer pizzas, carnes a la brasa, empanadillas argentinas y otros productos, según anunció en la presentación de la reapertura, con el compromiso de mantener los precios populares. Se mantienen también el precio de la entrada, que será de 5 euros entre semana y 5,50 euros los domingos y víspera de festivos. Asimismo, a lo largo del verano habrá una sola sesión entre las 22 y las 22.30 horas, según el mes y el horario solar, con el fin de compatibilizar la oferta de cine con el descanso de los vecinos.