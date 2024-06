"El teatro es reflejo de la sociedad, en la Feria de Palma habrá reflexión sobre la guerra y la censura"

-La 41 Feria de Palma tendrá una importante presencia de la mujer. ¿Qué otros temas estarán presentes en los espectáculos?

-En esta feria, vamos a ver una reflexión importante de los creadores en torno a la guerra y la censura. El tema de la guerra se aborda desde muchos puntos de vista, desde el humor, la danza y los textos. El teatro siempre es reflejo de la sociedad y todos sabemos los conflictos bélicos que hay en el mundo, no solo los más visibles, y eso preocupa también a la gente de la cultura, igual que el tema de la mujer. Nosotros mantenemos el código de buenas prácticas que implantamos hace tres años destinado a prevenir y alejar de una vez por todas el acoso en las artes escénicas a las mujeres. Otro tema que estará presente es el de la censura porque hay también conflictos políticos que nos hacen retroceder después de tantos años de democracia. Eso es algo que no nos podemos permitir. En definitiva, la feria refleja, como su cartel con patucos de bebé, que aunque hayan pasado 41 años no todo está hecho y que hay que estar siempre ojo avizor y aprovechar que el teatro es una de las artes que más visibilidad tiene.

-¿Será una feria divertida con esos temas de fondo?

-Por supuesto, hay cosas muy, muy, muy divertidas, hay muchos espectáculos de calle y mucha música que va a invitar a la gente a bailar y mucha comedia también junto a esos otros temas más serios como La violación de Lucrecia, inspirada en Shakespeare, pero no podemos cerrar los ojos a esas cosas. Ir al teatro siempre es divertido y emocionante y en Palma aún más porque no es solo ir a un patio de butacas sino que la gente convive con el mundo del teatro durante una semana.

-¿La escena andaluza vive un buen momento creativo?

-Las compañías y los creadores andaluces tienen mucho que decir y lo digo a boca llena. Lo que se ve en Andalucía a nivel creativo de verdad que se ve en pocas comunidades, pese a que hay algunas tan importantes en producción como el País Vasco, Cataluña y Madrid. Andalucía no tiene nada que envidiarles. A veces, cuando hablamos de teatro pensamos en esos grandes actores y actrices, pero el teatro es mucho más, son todas esas historias que te están contando, esa imaginación, ese trabajo de escenógrafos, intérpretes, iluminadores, directores y dramaturgos. Hay gente brillante, por eso hay que llamar la atención a las instituciones para poner más recursos de todo tipo y económicos también porque todo sube y la cultura también necesita subir. No podemos dormirnos.

-El presupuesto ha dicho que es de en torno a 200.000 euros. ¿Ha ido subiendo con los años?

-Bueno, estamos ahí. Hay que atraer también a las empresas privadas y eso cuesta mucho, tienen que apostar por fomentar este tipo de actividades. Con el deporte es un poco más fácil, pero conseguir que inviertan en cultura sigue siendo complicado.

-Han pasado 41 años de ferias. ¿Cuál es el impacto económico que tiene en Palma y en la provincia?

-Todavía no se ha hecho un estudio, hay una valoración a nivel general, pero es verdad que no existe ese estudio y sería interesante que la Universidad, lo lanzo desde aquí, llevara a cabo un análisis del impacto cultural y económico porque esos días hay mucha gente comiendo, echando gasolina, trabajando y eso es muy importante para una zona eminentemente agrícola. A veces, la cultura parece que solo genera diversión, pero no es así, genera dinero y tiene una repercusión económica muy importante.

-¿Cómo va la venta de entradas?

-No tengo los datos, pero tenemos precios muy populares, de 5 euros adultos y 3 infantil y sé que estará lleno todo, como ocurre todos los años.

-¿Saben cuál será la ocupación hotelera en Palma?

-Esa sería otra de las posibles líneas de trabajo a seguir, aunque es una cuestión que no depende de nosotros. Se necesitan más plazas en estos días para recibir a toda la gente que quiera acercarse. Es posible que si no se reserva con tiempo, haya quien lo tenga complicado aunque me consta que hay gente que alquila pisos. Palma no tiene alojamientos rurales como otros municipios. Mientras tanto, si alguien no encuentra sitio, le invitaría a quedarse en alguno de los pueblos cercanos.

-La Feria de Palma se recortó a 4 días y desde el año pasado, vuelve a tener 5. ¿Eso es buena señal?

-Se recortó la programación en un momento dado porque no había recursos suficientes. Ahora no es que haya más, pero sí que hemos hecho un esfuerzo conjunto con la gente de la danza para recuperar ese día. Si la gente del teatro está en crisis permanente, la situación de la gente de la danza es todavía peor porque es un sector que no aglutina tanto público, sobre todo, la danza contemporánea. El año pasado, con la incorporación de La Ventana de la Danza fue genial y este año repetimos. Las compañías y los programadores salieron muy contentas, se vieron espectáculos de mucha calidad, así que repetimos.

-¿Cuántos programadores asistirán este año a la feria?

-Habrá unos 200 profesionales entre programadores, distribuidores y productores, donde también se nota el relevo generacional. Esto no puede ser una reunión de carcamales, necesitamos gente nueva.

-¿La Feria genera negocio a las compañías?

-Está claro que sí, cuando hay 900 que quieren participar es porque saben que esto es un escaparate atractivo y que si estás ahí, funciona el boca a boca y te ven muchos programadores.

-Está jubilado, pero sigue 41 años como director de la feria. ¿Tiene ya relevo para usted?

-Tenemos un equipo escaso que trabaja con muchas ganas, pero el amor al teatro nos mueve y aunque esté jubilado seguiré trabajando por la feria mientras me dejen.

Suscríbete para seguir leyendo