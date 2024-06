«Me encantaría hacer la ópera 'Manon Lescaut' con una orquesta pucciniana»

Los aficionados a la lírica tienen hoy una cita con usted, el tenor Juan Antonio Sanabria y la pianista Silvia Mkrtchian en Orive. Habrá música de cámara, zarzuela y ópera. ¿Qué diferencias hay en cada formato para una soprano como usted?

La música de cámarala óper es una música con una dificultad técnica e interpretativa mayor. Respecto a la zarzuela, diría que es importantísimo poner en valor el repertorio de género chico y la ópera es mi gran pasión y siento que es donde mi voz está más libre y más sonora.

¿Quiere decir que su voz le suena mejor cuando canta ópera?

Yo me oigo mejor cuando estudio más. A mí me encanta la zarzuela porque es mi idioma, parte de mi cultura, me he criado bailando flamenco y entiendo perfectamente su lenguaje compositivo. Me siento muy cómoda haciéndolo, pero a nivel dramático, cantando ópera soy muy feliz y siento que puedo soltar todo lo que llevo dentro y elevar todas las cualidades de mi instrumento y como intérprete. Me parece un reto hacer diferentes personajes con formas de pensar muchas veces totalmente ajenas a la mía. Al fin y al cabo, soy una actriz que interpreta con la voz.

En recitales como el de hoy, entra y sale de personajes diferentes. ¿Eso lo complica todo?

Hacer recital es muy complejo porque el repertorio es muy duro, tienes que estar en el escenario cantando e interpretando una hora y media diferentes personajes con un piano y mucho repertorio a dúo. Tener una carrera como cantante de recital requiere más resistencia.

¿Cree que este género llega al gran público o solo a los entendidos?

En Córdoba, tenemos un público muy grande y fiel que siempre que hay ópera, zarzuela o ciclos líricos llena las salas. Eso es un gran triunfo y hay que seguir apostando por ese patrimonio clásico. La calidad es más interesante que la cantidad.

¿Cuál es su personaje lírico favorito?

Tosca. Ella está llena de fuerza, de dulzura, feminidad, pasión y venganza. Es un papel complejo y una mujer de la que tengo que aprender mucho a nivel dramático.

Si pudiera elegir un papel que no haya hecho hasta ahora, ¿cuál le gustaría que le ofrecieren?

Me encantaría hacer la ópera Manon Lescaut porque soy una enamorada de Puccini, sería un gran desafío abordar el papel de soprano y cantar con una orquesta pucciniana, de gran densidad orquestal. A nivel interpretativo, ella está muy lejana a mí pero la música está muy cercana.

¿Le resulta fácil identificarse con esas mujeres que lo dan todo por amor?

Yo soy una mujer muy feminista y me cuesta cantar algunas frases, comprender por qué mi personaje reacciona de equis manera, pero no podemos olvidar el contexto histórico y la época en que se han compuesto las obras. Intentamos conservar el patrimonio operístico y zarzuelero y a partir de ahí, tomar distancia y adaptarlo a ti como actriz y como mujer de 2024.

"Para mí Verdi es una escuela de canto, es como la horma de mi zapato"

¿Con qué autor siente que su voz brilla más?

Para mí Verdi es una escuela de canto, es como la horma de mi zapato. Estoy plenamente convencida de que es el repertorio que tengo que abordar, poco a poco voy montando todos los primeros papeles de Verdi como soprano y espero hacer con la madurez del instrumento el repertorio grande de Verdi.

¿Ha alcanzado su mejor momento musical?

Espero que no, que la voz se siga desarrollando. Estoy en un momento en que puedo controlar mi voz, cada vez voy consigo pequeñas nuevas metas y espero seguir estudiando muchos años y ser la mejor cantante posible.

Lucía Tavira. / A. J. GONZÁLEZ

¿Cuántas horas dedica a ensayar?

Si estoy trabajando una ópera, suelo hacer diez horas de técnica y cantar dos horas diarias para conseguir resistencia, dinámica y memoria muscular. Hay mucho trabajo de mesa, de idioma, de estudio musical, de la partitura para comprobar la orquestación, quién toca y canta contigo y trabajo de construcción del personaje. Para mí es muy importante estudiar los libros en que se basaron los libretos o los poemas, el compositor, su relación con el libretista… Me ha encantado descubrir las cartas de Puccini a sus libretistas para entender su forma de pensar.

"Hay cosas de memoria muscular que jamás se me olvidan, pero si repito, yo soy otra cantante"

Si repite personaje, tiene el trabajo hecho.

Suelo tener una partitura de estudio y otra de ensayo con anotaciones, transcripciones de fonética, traducción del texto… Hay cosas de memoria muscular que jamás se me olvidan, pero si repito, yo soy otra cantante. El canto es algo mágico y maravilloso porque siempre estás en evolución, tu cuerpo, tu instrumento cambia según cómo estés a nivel hormonal, físico, emocional. La voz es pura emoción y a nivel de resistencia muscular también evoluciona. Cuanto mejor estoy, mejor canto.

¿Alguna vez ha sentido que la voz se le iba en una función?

Nada grave. Todos los cantantes hemos sufrido en el escenario y hemos cantado enfermos. Se requiere concentración y capacidad técnica para solventar cualquier dificultad técnica. Un resfriado o una mala noticia afecta a la voz, que es un instrumento muy delicado, por eso trabajamos la memoria muscular. Si hay una buena base técnica, pase lo que pase, salvo que las cuerdas estén inflamadas, podemos cantar.

"Poder cantar en un teatro romano al aire sería un sueño"

¿Con qué escenario sueña?

Me encantaría cantar en un teatro tipo Arena de Verona, Teatro de Mérida, poder cantar en un teatro romano al aire libre sería un sueño. También me gustaría volver al Maestranza, al Euskalduna, Teatro Real o Liceo.

¿Siempre supo que lo suyo era cantar?

No, yo he cantado toda mi vida pero lo que quería hacer era Bellas Artes, me gustaba pintar. Empecé estudiando piano y fueron las casualidades las que me llevaron al canto. Se me daba bien y mucha gente me orientó hasta que caí en manos de Carlos Hacar, que guió mi carrera. Siempre le estaré agradecida y le honro en clase como su sucesora en el Conservatorio.

Supongo que sus vecinos estarán encantados cuando tararea en la ducha.

En casa tengo un estudio insonorizado, pero se nos oye (mi marido también es músico). Intentamos ser respetuosos, preguntar si molestamos más de la cuenta y la verdad es que estoy encantada con mis vecinas. Hay días que canto muchas horas y es insoportable porque repetimos pasajes..., pero mis vecinas tienen mucha paciencia, les estoy muy agradecida.

Suscríbete para seguir leyendo