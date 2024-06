La Axerquía acoge el 22 de junio el concierto de la "esperanza" para familias necesitadas

"La música es mucho más que música". Así de claro lo tiene Teo Bok, que este sábado será la estrella destacada de un cartel cargado de artistas que colaborarán de forma desinteresada por una causa benéfica. Teo Bok llegó ayer a Córdoba después de un largo viaje desde Miami y a pesar del jet lag, se unió al Coro Gospel para el ensayo general.

Este viernes, nada más levantarse, ha acudido a la sede de la asociación Anfane, donde su presidente, Rafael Cidres, y Nacho Lozano, el artífice de las tres galas organizadas en beneficio de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) de Córdoba, le han mostrado dónde irá a parar todo lo que se recaude con el concierto. "Hay mucha competencia, llevamos un mes cargado de conciertos y con una agenda cultural muy fuerte, pero tenemos que atraer al mayor número de personas porque se trata de una buena causa", ha sentenciado Lozano, mientras Teo Bok ha dado argumentos para acudir a escucharlos.

Rafael Cidres, Teo Bok y Nacho Lozano, en la sede de Anfane. / CÓRDOBA

Teo Bok: "La gente está necesitada de música que le diga algo de verdad"

"En esta gala, cantaré algunas de mis canciones de siempre y una muy especial que interpretaré con el Coro Gospel y que se llama Esperanza", ha comentado, "la escribí en homenaje a la persona que fue mi mentor, el padre que nunca tuve, y que falleció con cáncer de huesos". Según sus palabras, jamás perdió la esperanza y siempre tuvo una palabra de aliento para él incluso en sus últimos días. El estribillo de la canción lo dice todo: "Es tiempo de ser fuertes y valientes", las dos palabras que el cantante italiano lleva tatuadas en el pecho. Teo Bok lleva cantando desde que era un niño y ha estrechado su relación con Córdoba después de que el año pasado cantara junto a la reina Letizia en la gala de la Fundación Princesa de Girona que se celebró en el Gran Teatro y tras su paso por el programa Dúos Increíbles, donde cantó junto a Paloma San Basilio y conoció a Nacho Lozano, con quien le une desde entonces una amistad que le ha llevado a participar en esta iniciativa solidaria. "Me habló del sentido de esta gala y quise estar aquí y cantar para el público de Córdoba", ha asegurado emocionado Teo Bok, que ha vivido situaciones muy intensas relacionadas con la música. "En el mundo hay mucho ruido y la gente está necesitada de escuchar música que le diga algo de verdad, además de divertirse, la música puede ser tu mejor amiga", ha destacado.

El concierto de este sábado 22 de junio dará comienzo a las 21.30 horas en el Teatro de la Axerquía, por cuyo escenario pasarán más de 80 artistas, 73 de ellos los integrantes del Coro Gospel, junto a Nacho Lozano, Teo Bok, los miembros de One Five, entre los que está Luis Fernández, subcampeón de España de Big Box, el pianista con su espectáculo de cine Alberto de Paz, y Chely Capitán con su tributo a Mecano. Según Lozano, "será un concierto ágil y cañero, en el que sonarán 26 canciones y que ofrecerá muchos momentos de baile, porque no queremos que la gente esté sentada, y habrá homenajes a Beyoncé, Aretha Franklin, Tina Turner y ABBA, entre otros".

Las entradas al concierto y están a la venta en taquilla y web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) al precio de 20 euros las sillas y 18 euros en grada. También es posible realizar una aportación en la Fila 0: ES51 2100 3659 0622 0011 8340. Las personas interesadas pueden realizar reservas en la sede de Anfane, en la calle San Acisclo 34 o llamando al teléfono 957964416.