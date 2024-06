Fernando Molero presenta sus relatos inspirados en el mar

El escritor fernanuñense Fernando Molero Campos presentará esta tarde en la biblioteca Grupo Cántico de Córdoba su octavo libro de relatos, que lleva el título de Donde termina el mar. Se trata de una obra que ve la luz después de un trabajo de recopilación de textos escritos a lo largo de varios años, algunos de ellos premiados en diferentes foros, cuyo hilo conductor es el mar, ya sea como espacio físico o simbólico. Según el autor, «el mar es un elemento que aparece mucho en mi obra porque, aunque no soy una persona que haya nacido o crecido junto al mar, para mí está relacionado con temas trascendentales como la vida o la muerte, que son asuntos que me atraen y me inspiran a la hora de escribir y también como lector».

Sus relatos, un género literario en el que dice sentirse muy cómodo, incluyen muchas referencias a obras y autores que han marcado su trayectoria, desde obras juveniles como La isla del Tesoro o Robinson Crusoe a El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, confiesa.

Su interés por el relato reside en que le permite contar historias de principio a fin en poco espacio. «Yo compagino la escritura con mi trabajo y la novela requiere una dedicación continua muy distinta a la del relato», reflexiona, «además, me permite cambiar de personajes y de escenarios que es algo que me interesa mucho». En su opinión, en el momento en que vivimos, en el que todo el mundo anda escaso de tiempo, «el relato debería tener más predicamento, debería ser el género literario más demandado entre la gente porque te permite la lectura completa de un texto de principio a fin, algo que en ocasiones es complicado con novelas de muchas páginas que te obliga a reconectar muchas veces si hay interrupciones». Publicado con la editorial La Discreta, Donde termina el mar aborda en once relatos distintos puntos de vista y distintos posicionamientos estilísticos para mostar «los muchos naufragios a los que los seres humanos nos vemos expuestos en nuestro deambular por eso que hemos dado en llamar el vivir».