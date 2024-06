Susan Santos hará vibrar al público con su guitarra el viernes 21 en el Ambigú Axerquía

La célebre guitarrista y cantautora española Susan Santos ofrecerá un concierto en Córdoba el próximo viernes 21 de junio en el Ambigú Axerquía. Afincada en Madrid, Susan Santos es una guitarrista zurda que escribe sus propias canciones donde refleja su mezcla única de ritmos y texturas, en las que plasma su fuerza creativa.

Apasionada y autodidacta, artista por derecho propio, camina entre el rock americano con pinceladas de otras músicas de raíz como el country y blues con un estilo muy personal y característico. Lleva años actuando en famosos y aclamados locales y en numerosos festivales de Europa, México y América. Según las críticas musicales, es una guitarrista "con un magnetismo especial, una profesional absoluta, seria y solvente".

También la califican en Estados Unidos como "una heroína de la guitarra con talento de sobra", además de "una consumada compositora que crea canciones sólidas y llenas de gancho".

Una intensa carrera

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con Billy Gibbons, de ZZ Top y ha ganado el premio a la mejor performance musical en los Premios Europeos de Blus. Asimismo, en 2019, se hizo con el premio de la Crítica al mejor álbum femenino. Santos ha grabado seis álbumes: Take Me Home (2010), Shuffle Woman (2012), Electric Love (2014), Skin & Bones (2016), No U Turn (2018) The L.A. Sessions (2020) y Sonora (2024).