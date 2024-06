Luz Casal hace brillar Los Califas

Luz Casal es una de esas artistas con una trayectoria tan excelente como incuestionable, que puede hacer lo que quiera encima de un escenario porque enseguida tendrá resultado y una conexión inmediata con el público.

Su concierto de este viernes en Los Califas, dentro de la exquisita programación de conciertos de verano de los que está disfrutando la ciudad de Córdoba este año, fue una clara muestra de ello. Y es que la gallega abrió de par en par las ventanas de su alma para que el público cordobés pudiera recorrer a través de ellas una noche llena de emociones de esas que cuesta asimilar haber tenido el privilegio de presenciarlas, de esas que esperas que nunca acaben.

Luz Casal enciende Los Califas / Pablo Cabrera

La artista llenaba por completo el escenario gracias a esa presencia y elegancia suyas tan características, transitando por distintos lugares sonoros, y cambios de vestuario, donde no solo había parada para las canciones de su último disco, si no que también hubo tiempo para estacionar en muchos de aquellos temas esenciales de su discografía que con un solo acorde fueron capaces de transportar a todas las mentes y corazones allí presentes a la nave de los recuerdos que estos mismos llevan ya intrínsecos consigo.

Temas como Un nuevo día brillará, Loca, Rufino o Piensa en Mí sonaron en Los Califas dejando a su paso una noche que ya desde su inicio prometía no quedarse en el olvido.

'No me importa nada', dedicado a todas las mujeres

No me importa nada se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche, canción que dedicó “a todas las mujeres” y durante la que proyectó un video con imágenes de mujeres históricas, entre ellas Gata Cattana. “Estas mujeres con su ejemplo enseñaron a la mujer que soy hoy, y la más importante de todas estás en medio, la mujer que me parió”.

La interacción con su público fue especial desde el primer momento, tanto, que una de las canciones tuvo tiempo para conectar por llamada con una seguidora que estuvo en el concierto que hizo hace una semana en Fuerteventura.

En la hora y media de concierto, también hubo tiempo para que, junto a una exquisita banda que estuvo más que a la altura de todo lo que exige y supone poner música a un concierto de una artista como Luz Casal, esta pudiera hacer alarde de su calidad vocal así como prodigiosa versatilidad y timbre tan único, demostrando en su viaje de emociones particular que anoche compartía con su fiel público cordobés, la amplia variedad de géneros que abarca su discografía, desde el rock hasta el bolero, y que la han consolidado como una de las grandes artistas de la historia de la música en nuestro país, atravesando fronteras internacionales, y que en esta ocasión dejaba una estela de Luz que permanecerá imborrable en el escenario de Los Califas.

