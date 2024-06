Exigen que la Filmoteca recupere los lunes y sábados para las proyecciones del programa mensual

La Plataforma Ciudadana La Filmoteca Se Queda en Medina y Corella acordó en su última reunión reclamar a la Filmoteca de Andalucía que habilite los lunes y sábados como días habituales para las proyecciones de su programación mensual, dado que "no existe razón alguna para que no se haga", apuntan, incidiendo en que con esta demanda "no se está reivindicando nada nuevo, solo exigiendo que se vuelva al estatus previo a la pandemia, donde los lunes y sábados formaban parte de los días con programación cinematográfica asentada".

En similar sentido, la plataforma ciudadana solicita que la Filmoteca de Andalucía recupere la doble sesión diaria para todos los días de la semana, tal y como era norma en años anteriores, "y que se instaure como prioridad la repetición de títulos dentro del mismo mes (y no solo en días consecutivos) cuando se trate de estrenos, de producciones recientes, de cintas con un elevado interés artístico, o de ciclos retrospectivos que contengan piezas de difícil acceso".

Sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. / CÓRDOBA

Servicios bibliotecarios y de documentación

Finalmente, la plataforma determinó volver a reiterar a los responsables de la Filmoteca de Andalucía que reabran los servicios bibliotecarios y de documentación, "que llevan, inexplicablemente, más de dos años cerrados al público", afirman. Tras elevar dicha petición de forma verbal, y en varias ocasiones, a los gestores de la cinemateca regional, la plataforma considera que "el anuncio de una inmediata reanudación de tales servicios realizado por la filmoteca resulta de todo punto insatisfactorio por cuanto que no se fija una fecha aproximada para su reapertura y así va transcurriendo el tiempo". El funcionamiento de dichos recursos los catalogamos como imprescindible, ya que se trata de un servicio público garantizado a cuyo acceso y consulta tiene derecho toda la ciudadanía, siendo indispensables para el avance y consecución de estudios y trabajos de investigación relacionados con el medio audiovisual andaluz.