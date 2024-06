Luis Flores, nuevo gerente del IMAE: "No vengo con miedo, conozco al personal y tengo ganas de trabajar"

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el nombramiento de Luis Flores como nuevo gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), un puesto al que asegura que viene "con ilusión porque conozco al personal de la casa y tengo ganas de trabajar". Flores fue una de las personas que se presentó como candidato al proceso selectivo abierto por el Consistorio para elegir al gerente y que dio como resultado la contratación de Carlos Aladro.

Cuando éste tomó posesión del cargo, afirma Flores, que no quedó entre los tres finalistas en aquel momento, que siguió atentamente sus pasos a través de los medios. "No voy a valorar su actuación, pero vi sobre todo mucho revuelo", afirma, "yo no soy así, llevo muchos años trabajando en la administración y sé que hay que ser más institucional, más precavido y usar el sentido común ", ha explicado. En su opinión, "hay que saber cuál es el puesto y la función que ocupas", al tiempo que valora que "el IMAE merece un comportamiento más adecuado a lo que se espera de un cargo público".

Hace unas semanas, Luis Flores recibió la noticia de que había sido elegido para sustituir a Carlos Aladro, que aún tiene pendiente una demanda con el Ayuntamiento de Córdoba por su cese, que él achacó a la "toxicidad laboral y parálisis institucional" del IMAE, al tiempo que denunció la "falta de consideración y respaldo de la institución".

En cuanto a lo que pueda encontrar en el IMAE, asegura que "no tengo miedo ni tengo incertidumbre, así no se va a los sitios, entro convencido de que es una institución que lleva su tiempo y que tendrá problemáticas como puede haberlas en cualquier sitio, así que veremos cómo vamos respirando todos para montar equipos y que todo el mundo sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer".

Flores afirma que tiene un proyecto para el IMAE, aunque de momento, no quiere dar detalles. "Como dice mi madre, hay que observar y ver antes de cambiar nada, se trata de potenciar las grandes virtudes que me parece que tiene el IMAE", ha apuntado, "he seguido la trayectoria y sé que por allí han pasado desde Ramón López a Juan Carlos Limia, y que ha estado sin gerente y ha funcionado bien". Sin concretar sobre si será continuista de los gerentes anteriores o no, Flores señala que "la ciudad está cambiando y el IMAE debe estar acorde con los tiempos".

Un profesional de "amplio bagaje"

En su favor, destaca el "amplio bagaje" que posee en el ámbito de la cultura y la buena relación con muchos gestores de teatro. Para el futuro gerente del IMAE, las artes escénicas "viven un buen momento" aunque considera que "habría que apostar más por las compañías andaluzas".

Licenciado en Historia, hizo su tesina sobre Arqueología medieval en Andalucía y fundó varias empresas de guías turísticos en el pasado, apunta Flores, que trabaja desde hace 17 años en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales donde es funcionario. Aunque ha ocupado diferentes puestos, en su última etapa ha trabajado en el ámbito de las artes escénicas, primero en la dinamización de espacios y después en la coordinación de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Para trabajar en el Ayuntamiento de Córdoba, donde ocupará por primera vez un puesto de dirección, ha solicitado una excedencia en la Junta y espera poder incorporarse al puesto del IMAE la próxima semana.