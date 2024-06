El drama se torna bello con el carisma de Ana Mena en Los Califas

Con una escenografía espectacular, un cuerpo de baile exquisito y un setlist que prometía un hit tras otro hit, Ana Mena aterrizaba en la plaza de toros de Los Califas con un show que prometía convertir, al menos por una noche, cualquier drama en bello, para hacer saltar de emoción y alegría a todos los allí presentes, dejando atrás los problemas por un rato y dejándose fluir con la música como única protagonista del disfrute.

Durante la más de hora y media de concierto, la polifacética artista malagueña consiguió mantener hipnotizada a una plaza de toros de Los Califas que, ante la visita de una estrella del pop nacional e internacional como Ana Mena, respondía con un lleno prácticamente casi hasta la bandera. Me he pillao x ti, fue la canción escogida para cantarle a Córdoba nada más empezar su espectáculo, pero la realidad es que quién se había prendado de ella ya solo con ese comienzo eran todos los asistentes, que no dejaron de bailar, corear las canciones y emocionarse con la de Estepona en todo momento.

Grandes temas de su repertorio de hace algunos años como Un beso de improviso, Solo o Ya es hora sonaron fuerte haciendo retumbar el suelo de Las Califas mientras un público entregadísimo no dejaba de bailar las que han sido grandes canciones del verano en los últimos años.

Ana Mena, en el concierto de Los Califas. / Víctor Castro

Un éxito consolidado

Pero el éxito de la joven estrella no es casual, ni un puñado de hits pasajeros, porque otros temas de su último disco, Bellodrama, que da nombre al tour que la está haciendo conocer todos los rincones de la geografía española, también fueron coreados de principio a fin por unos fans cordobeses muy fieles y dedicados. Un Millón de Lunas, Lentamente, Ben & Jerry’s, Bebé, Me Enamoro o Llorando en la disco no solo demostraron que la discografía de Ana va mucho más allá que sus hits de radio, sino que también dejaron constancia de la versatilidad de la artista, de su excelente rango y control vocal y también de su carisma para saber llenar el escenario con diferentes tipos de canciones. De hecho, caló en el público con cada una de ellas, independientemente de cuáles fueran las favoritas de cada quien. Todas fueron capaces de conectar con su público.

Aunque obviamente, también hubo lugar para sus éxitos más recientes, esos que la afianzan como una estrella , que son toda una declaración de intenciones de que ha llegado para quedarse y seguir reinando en las radios y las platafaformas de streaming y esas mismas que todos hemos bailado en alguna fiesta u otra y que el público cordobés estaba deseando escuchar en directo para darlo todo junto a la princesa del pop española.

Quiero decirte, su acertadísima colaboración junto a su amigo Abraham Mateo, hizo vibrar a toda la plaza, preparándola para lo que estaba por venir. Y es que Los Califas hicieron temblar a toda la ciudad de Córdoba saltando fuerte en su viaje a través de Madrid City. Tampoco faltó su reciente colaboración con GALE, La Razón, que puso de nuevo a bailar a todo el recinto confirmándose como uno de los grandes éxitos que estaremos escuchando durante todo este verano.

Público en el concierto de Ana Mena, este sábado, en Córdoba. / Víctor Castro

También hubo lugar para las versiones, que supusieron todo un viaje de emociones, y es que una artista de éxito sólo podía atreverse a versionar canciones de éxito, y así lo hizo con La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal, haciendo alarde de una delicadeza y rango vocal exquisitos, y Puedes contar conmigo, el mítico tema de La oreja de Van Gogh, que en su voz sonó súper especial y emocionó a una Córdoba más que entregada ya a estas alturas de la noche.

Las 12 y Un clásico iban encaminando el show hacia un final que nadie quería que llegara pero que sin duda «sería eterno y fantástico».

Música Ligera puso el broche de oro, y es que aunque bastó aquella «simple canción» primera para enamorar al público cordobés, el resto del concierto sirvió para dictar sentencia y para demostrar que llenar todos los espacios que lleva tiempo llenando, entre ellos el Wizink Center de Madrid, no es cuestión de casualidad o simple suerte, es fruto de un talento indiscutible y un carisma natural que, trabajados a la perfección, han conseguido llegar al público sin quedarse A un paso de la Luna, sino colocando la bandera en ella y dejando para siempre el recuerdo de una noche mágica.