Córdoba zarpa al compás de Camela y sus 30 años en la música

La Plaza de Toros de Los Califas acogió este viernes a un grupo del pop español que no necesita presentación alguna, y es que, sus tres décadas de carrera en la música y sus canciones convertidas en himnos intergeneracionales hablan por sí solas. Ángeles y Dioni, Camela, aparecieron en el escenario dándolo todo y prometiendo una noche única a un público de lo más variado y que estaba deseoso de compartir con ellos todas esas “canciones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que prácticamente nos han criado” .

Un momento del concierto. / CHENCHO MARTÍNEZ

Canciones como Corazón Indomable, Sueños Inalcanzables o Nunca Debí Enamorarme pusieron a todo el público a bailar en una noche que ya desde su inicio apuntaba a ser gloriosa, y es que nada puede ir mal en un concierto que comienza con temas tan icónicos y que tantos recuerdos de todos los allí presentes guardan entre sus letras y acordes.

Con su sonido característico y sus estribillos tan reconocibles, la conexión con el público fue inmediata y no hubo letra que no fuera coreada anoche en Los Califas. Respaldados además por una potente banda que estuvo a la altura de lo que exigía el show en todo momento, dejaron constancia del por qué de tantos años en la música, no solo manteniendo a un público superfiel sino también siendo capaces de conectar con un público más joven gracias a la atemporalidad de sus mensajes en las canciones.

Háblale De Mí, Pensando En Ti o Estrellas De Mil Colores se convirtieron también en grandes himnos de la noche cordobesa, que estaba esperando con los brazos abiertos los conciertos de verano y Camela sin duda era uno de los mejores comienzos imaginables.

Ángles y Dioni brillaron con sus característico carisma y luz propia que hacía del concierto algo aún más especial y la conexión con el público mucho más bonita.

Has Cambiado Mi Vida puso la emoción a flor de piel e iluminó el cielo de Los Califas. También hubo tiempo para algún que otro popurrí de los primeros trabajos de los madrileños, en el que se pudieron escuchar temas como Ella Es, Más La Quiero Yo o Guarda Tus Palabras, que sin duda fueron ovacionados, aclamados y cantados por un púlico más que entregado y cuya energía no decayó en ningún momento durante las casi dos horas de concierto.

Y así como hubo momento para la euforia, también hubo lugar para momentos íntimos e individuales . Tanto Dioni como Ángeles disfrutaron de un momento a solas y en acústico en el escenario junto a su público cordobés, por el que tanto cariño, admiración y respeto mostraron durante toda la noche.

Y tras varios gritos de “Otra, otra” de un público que habría estado dispuesto a aguantar otras dos horas de concierto más si hubiera hecho falta, los de Madrid volvieron al escenario juntos para cantar por todo lo alto Camela y Cuando Zarpa el Amor, cerrando así de una manera impecable una noche inolvidable, consiguiendo que Córdoba terminara de rendirse ante ellos mientras zarpaban todos juntos al disfrute de todas esas letras y ritmos que ya forman parte de la historia de la música española.

Suscríbete para seguir leyendo