Marina Heredia y María 'Terremoto' serán los reclamos del 58 Festival de Cante Grande Fosforito

Cita grande con el flamenco. La concejala de Cultura de Puente Genil, María Delgado, ha dado a conocer el elenco artístico del 58 Festival de Cante Grande Fosforito que se celebrará en la noche del próximo 14 de agosto. Junto a la estatua del maestro, en el Paseo del Romeral, Delgado indicó que el cartel lo formarán Marina Heredia, María Terremoto, David Pino, Eduardo Hidalgo, ganador del Concurso Membrillo de Oro 2023, y al baile la jerezana Gema Moneo acompañada por su cuadro flamenco.

La edil popular añadió que el procedimiento utilizado para la contratación de los artistas “ha sido un negociado sin publicidad por razones de exclusividad por lotes”, con un importe de 33.396 euros (IVA incluido). “Este año hemos apostado por mujeres y no hemos querido escatimar en inversión pero sí hemos reducido el número de artistas fundamentalmente por el tema logístico de duración del festival, ya que pensamos que dura muchísimo y queremos recortar en cuanto a tiempo de duración, algo que también permitirá a los artistas recrearse cómodamente”, explicó.

María Delgado, concejal de Cultura de Puente Genil. / CÓRDOBA

La concejala de Cultura señaló que el cartel anunciador se presentará en las próximas semanas “ya que tenemos que pensar y terminar de ver a quién se lo vamos a dedicar este año y a raíz de ahí se diseñará”. También y preguntada sobre el Concurso Membrillo de Oro, Delgado afirmó que “hasta que no tengamos los presupuestos aprobados no podemos anunciar nada , sobre todo, por el apartado relativo a premios, ya que tienen que tener una dotación presupuestaria”. “Nuestra intención es dar continuidad al certamen, pero claro no va a ser en las mismas fechas de todos los años, sino un poco más tarde”, concluyó.