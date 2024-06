Córdoba celebrará en septiembre el Rockin' Festival Lola Jump a beneficio de la asociación contra el cáncer

Córdoba acogerá este mes de septiembre el Rockin' Festival Lola Jump a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que dará comienzo el día 20 y se prolongará hasta el 22 de septiembre. Serán tres días de rock and roll clásico en directo repartido por tres escenarios por los que pasará una quincena de bandas procedentes de toda Andalucía, Barcelona y Madrid, además de diez djs, cuatro escuelas de baile, clubs de Rnr de toda España y clubs de coches clásicos, entre otros.

El festival prende rendir homenaje póstumo a Lola Jump, la cantante de The Hot Jivers fallecida de cáncer el verano pasado, enfermedad que la obligó a retirarse de la música un año antes. Jesús Jurado, que ocupó su puesto como vocalista en la banda, es el impulsor y organizador de esta cita, a la que se han sumado formaciones de todos los rincones de España.

El viernes 20, la primera cita reunirá en la Peña Motera Rockera (avenida Chinales 30) a partir de las 21 horas a los cordobeses de Road Runners, que darán paso a Dani Trabal, Benny Lion y Ric Arlandi.

Fever Band intervendrá en la noche del sábado en la sala M100. / CÓRDOBA

El sábado 21, la música empezará a sonar en la Peña Motera Rockera a las 13 horas de la mano de Las Sosas,seguidas por el gran Luis Martín Lobos Negros y José Insaciable. Tanto el viernes como el sábado a mediodía, la entrada será libre y gratuita, una forma de calentar el ambiente para el concierto más gordo que tendrá lugar la tarde-noche del sábado en la sala M100, donde el festival recibirá a una larga lista de firmas de rock entre las 18 horas y las 2.00 horas, empezando por Los Rudos y Johnny Moon & The Selenites.

A partir de las 20 horas, tocarán Lojo & The Mojos, Fever Band, los cordobeses que llevan más de 20 años en los escenarios; Radions, Howlin' Ramblers, Charlie Higtone, The Hot Jivers y un último artista sorpresa que cerrará el espectáculo. Acabado el concierto, dará comienzo un concurso de baile de rock and roll en el que podrán competir los asistentes al festival.

Según Jesús Jurado, "las entradas ya están a la venta en formato online en la web woutick!es" de forma que todos los ingresos irán a parar directamente a la AECC. Las primeras cien entradas se han vendido a 16 euros y ya están agotadas. Las 100 siguientes tienen el precio de 22 euros y están a punto de agotarse. El resto hasta 700, aforo de la sala M100 costarán 26 euros.

La escuela LIndy Lovers participará en la exhibición de escuelas de baile en el Ambigú Axerquía. / CÓRDOBA

El domingo 22, el Ambigú Axerquía será escenario para las escuelas de rock, blues y swing a partir de las 13.30 horas. En la exhibición dancística, que incluirá clases gratuitas a los asistentes, intervendrán Big Sur Swing & Blues, los cordobeses Lindy Lovers, Triple Six Rnr Scholl y B. Jive 50's Jive Dance Scholl. Tanto el sábado como el domingo, habrá una hucha para colaborar con la causa y está previsto preparar un arroz.

Cartel de artistas participantes en el festival. / CÓRDOBA

Durante los tres días de festival, habrá un equipo de djs preparado para amenizar las sesiones que estará compuesto por Dj Teddy, Dj Latin Lover, Dj La Guerrero, Dj Scooby, Dj Lobezno, Dj Howie, Dj Manu Bophop, Dj B.Jive Set, Dj Miquelo Di Bari, Dj Canijo y Dj Selenite Toni.

El festival atraerá a coleccionistas de coches clásicos, cuyos vehículos estarán en los alrededores de las salas, y contará con la presencia de nueve estands con productos relacionados con el rock and roll clásico de los años 40 y 50 como ropa, discos, accesorios moteros y tatuajes.