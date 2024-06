Los últimos acordes de Andy y Lucas se despiden de la Axerquía

Andy y Lucas, el dúo gaditano por excelencia del panorama musical español de los 2000 y cuyas canciones han marcado a toda una generación, aterrizaba este viernes en la Axerquía con uno de los primeros conciertos al aire libre de este verano pero su último en la ciudad. Fue también uno de sus últimos conciertos en general, ya que hace unos meses anunciaban su retirada de la música no sin antes despedirse de su público como este merecía, con una gira muy especial que ha parado y seguirá parando por diferentes puntos de la geografía española y que anoche llegaba a la Axerquía para hacerla vibrar al ritmo de todos los recuerdos que las canciones de estos dos artistas esconden.

Fans de Andy y Lucas, anoche durante el concierto. / guadalupe gavilán gómez

Quiéreme y Faldas fueron las canciones encargadas de poner en marcha una noche que ya desde el inicio prometía ser mágica y quedarse para siempre en el recuerdo de todos los fieles seguidores allí presentes.

El artista cordobés Carlos Torres aparecía de sorpresa para cantar el mítico Aquí sigo yo junto a los protagonistas de la noche y temas como El ritmo de María, Por ella o Quiero ser tu sueño continuaron derrochando una complicidad especial ya no solo entre los dos artistas y el resto de su banda, sino entre todos los allí presentes, que no dejaron de cantar en ningún momento todas aquellas canciones que les habían acompañado en algún momento de sus vidas y ahora estaban escribiendo nuevos recuerdos que se quedarán para siempre guardados en el mítico teatro cordobés de la Axerquía.

La emoción se contagiaba entre cantantes y público, público y cantantes, y estos no dejaron de mostrar en todo momento su emoción y gratitud por estar compartiendo una noche tan especial con Córdoba, a lo que esta siempre respondía con cálidos aplausos como muestra del cariño recíproco.

Y en tu ventana sonaba al unísono de todas las voces allí presentes después del aplaudido discurso de Lucas contra la lacra de la violencia machista que aún en hoy en día sigue vigente en nuestra sociedad a pesar de que esta canción tenga ya más de 20 años. Aunque también destacaban el lado positivo, y es que la canción ha ayudado en estas dos décadas a que muchas mujeres pudieran abrir los ojos ante dicha situación y salir adelante.

Y si aún no quedaba claro el por qué son un dúo sin histórico del pop español, temas como Echándote de menos, Celos, Carita Morena,. Dime que me quieres o Son de amores terminaron por confirmarlo, ya que no hubo frase que los asistentes se dejaran sin cantar a pleno pulmón. Una afortunada del público, Rosario, pudo acompañarlos en el escenario en ese auge de euforia y felicidad.

Y acompañados por una banda de 10 músicos que desde el primer minuto estuvieron a la altura del show, también hubo lugar para algún momento más íntimo, en acústico, en el que los temas seguían siendo adorados por todo el público.

El broche de oro no podía ponerlo otra canción que no fuera Tanto la quería, donde la emoción alcanzó su punto más álgido y cerró de la forma más bonita una noche que los seguidores cordobeses de este dúo jamás olvidarán.

