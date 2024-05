El Gran Teatro acoge el estreno mundial de la última ópera de Lorenzo Palomo

La ópera Dulcinea, obra del reconocido compositor cordobés Lorenzo Palomo, recientemente fallecido, se presenta este sábado en Córdoba en un esperado estreno mundial que promete ser un "hito en la escena operística contemporánea", según los organizadores. La premiere se llevará a cabo en el prestigioso Gran Teatro de Córdoba, ofreciendo al público una experiencia musical y dramática única inspirada en el icónico personaje de la literatura española.

Las dos óperas rinden homenaje a la eterna musa de Don Quijote de la Mancha, explorando su esencia y trascendencia a través de una narrativa rica y emotiva. Con una partitura exquisitamente orquestada y un libreto profundo, Lorenzo Palomo ha creado una pieza que capta la magia y el espíritu de Cervantes, mientras aporta una nueva perspectiva a la historia de Dulcinea.

Según dijo en su día Lorenzo Palomo, "Dulcinea es un personaje que siempre me ha fascinado. En esta ópera, he querido explorar su lado más humano y poético, llevando al escenario no solo su relación con Don Quijote, sino también su propia identidad y sueños. Espero que el público sienta la misma conexión y emoción que yo he sentido al componer esta obra."

Entradas a la venta

Las entradas para el estreno están a la venta a percios de entre 7 y 18 euros y pueden adquirirse a través de internet, en la taquilla del Gran Teatro. Esta ópera no solo celebra la rica tradición literaria de España, sino que también representa un aporte significativo al repertorio operístico contemporáneo, consolidando a Lorenzo Palomo como una figura clave en la música clásica actual.

En Aldonza y Alonso, un encargo de la ópera de Berlín, el elenco de intérpretes está compuesto por Elena Montes Seoane (soprano), Rafael Díaz Parra (tenor), Isabel Guerrero Martínez (soprano), Selene Guerrero Carrillo (mezzosoprano), Manuel Torres Ruiz (tenor) y Sergio Jesús Jiménez Pacheco (bajo).

En Dulcinea, los intérpretes son Natividad Andújar Pérez (soprano), Clara Fernández Lozano (mezzosoprano), Ricardo Llamas Márquez (bajo-barítono), Raúl Jiménez Medina (tenor). También intervienen el coro, solistas y Orquesta del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco; el trabajo técnico y ayudantía de dirección, corre a cargo de la ESAD Miguel Salcedo Danza y CPM Luís del Río. La directora de escena es María Urieta y la dirección musical, de Carlos Domínguez-Nieto, con la colaboración del IMAE Gran Teatro de Córdoba.