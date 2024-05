La Filmoteca ofrece en junio un ciclo de proyecciones y debates para festejar el mes del Orgullo

La Filmoteca de Andalucía ha programado en junio un ciclo en sus salas de Almería, Córdoba y Granada para festejar el mes del Orgullo LGTBIQ+. Se trata de una iniciativa que quiere mostrar, a través de formato audiovisual, el trabajo realizado por distintas miradas en torno a temas relacionados con la sexualidad y conflicto, cultura gay intergeneracional, y nuevos vínculos familiares. Para el programa, que aúna miradas clásicas y nuevos creadores, la Filmoteca de Andalucía ha contado con la colaboración de Netflix, Mercury Films, Institut Français, Instituto Cultural de México y Fundación Triángulo.

'Mi querida señorita', con José Luis López Vázquez

El ciclo se plantea como una reflexión para saber desde dónde vienen y hacia dónde van las múltiples sensibilidades del colectivo LGTBIQ+. Concretamente arranca en Córdoba el próximo 5 de junio con la proyección de una película mítica del cine español, Mi querida señorita, la película más taquillera de 1972, y una de las mejores interpretaciones de José Luis López Vázquez. Además, se trata de una de las obras clave de la filmografía del recientemente desaparecido Jaime de Armiñán e incluso fue seleccionada para representar a España en los premios Óscar del año 1973 y acabó entre las cinco finalistas.

El programa continúa el viernes 7 de junio con la proyección de The prom, en colaboración con Netflix. Sigue el día 12 con Todo el mundo tiene a alguien menos yo, en colaboración con Instituto Cultural de México; y el jueves 19 se podrá ver Muxes: Auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro, en colaboración con Instituto Cultural de México.

El 21 de junio, se exhibirá All the colours of the world are between black and white, en colaboración con Fundación Triángulo, el día 26, Les invisibles en colaboración con Institut Français, y lo cerrará la Liuben, un sencillo melodrama social del cineasta Venci Kostov, con Antonia San Juan en una historia sobre la emigración, el racismo y la homosexualidad.

La última de las mesas tendrá lugar en Córdoba el 21 de junio, con la proyección de la película All the colours of the world are between black and white, que analizará la comunidad LGTBQ+ en la población migrante. En ella participarán Patricia Ortega, por parte de la Fundación Triángulo, y un representante de Córdoba Acoge.

Ciclo de Cine Uruguayo

Por otro lado, del 14 de junio al 26 de julio tendrá lugar en la sede de la Filmoteca en Córdoba un Ciclo de Cine Uruguayo con ocho títulos proyectados todos a las 20.30 horas.

El viernes 14 de junio, se podrá ver la película Nueve, de Martín Barrenechea y Nicolás Branca, rodada en 2021; el 18 de junio, Bosco, de Alicia Cano Menoni; el martes 25 de junio, el filme El cultivo de la flor invisible, obra de Juan Álvarez Neme de 20121; el 2 de julio, la Filmoteca exhibirá Tanta agua, de Ana Guevara y leticia Jorge.

El miércoles 10 de julio, los interesados podrán asistir a la proyección de El viento nos dejará, de Pablo Martínez PessI, el 11 de julio, la de El empleado y el patrón, de Manuel Nieto Zas; el 17 de julio, Ida vitale, de María Arrillaga, de 2023 y, por último, el 26 de julio, la película de Gabriela Guillermo, El nadador.