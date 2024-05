La bibliotecaria de la Residencia de Señoritas

La Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba acogerá este miércoles, a las 19.30 horas, una charla de Encarnación Lemus, profesora de Historia Contemporánea y autora del ensayo Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas, que le valió el Premio Nacional de Historia en 2023. Investigadora de las mujeres exiliadas durante al Guerra Civil y profesora del Máster de Género, Identidad y Ciudadanía, cuenta que acudió a la Fundación Ortega Marañón para consultar el archivo de la secretaría de la Residencia de Señoritas, un espacio de formación creado por la Institución Libre de Enseñanza en el que pasaron mujeres como Victoria Kent, María Zambrano, Maruja Mayo o la que sería después directora de la residencia, María de Maetzu. «Buscaba algo de información sobre sus vidas y encontré mucho más de lo que esperaba en el archivo de correspondencia de estas mujeres, que a falta de teléfono, mantenían relación entre ellas por carta». Aquel fue el germen de un ensayo que pretende «desenterrar historias maravillosas de mujeres que tenían mucho que decir a la sociedad, la mayoría de las cuales eran muy desconocidas», explica convencida.

La Residencia de Señoritas, creada en 1915, recibió a «un grupo muy interesante de mujeres cordobesas que conviene ir rescatando», asegura la historiadora, un grupo muy renovador que llegaron desde municipios como Cabra, para formarse y buscar un futuro no convencional. Así, algunas se hacen farmacéuticas y abrieron farmacias en los pueblos de la zona, otras hicieron oposiciones y trabajaron como profesoras en institutos y otras regresaron a casa y continuaron con sus vidas.

Carmen Guerra San Martín convirtió la biblioteca en un lugar para el estímulo de la lectura

Un paso revolucionario por Córdoba

Carmen Guerra San Martín no era de Córdoba, pero se instaló en la ciudad cuando aprobó las oposiciones de Archivos y Bibliotecas, en 1931, con la República recién instaurada. Según la autora del ensayo, su paso por la ciudad fue revolucionario, ya que no solo transformaría absolutamente la biblioteca pública, que estaba en estado medio ruinoso, para convertirla en un espacio que atrajera a la gente y que estimulara la lectura, sino que «representaba a una mujer distinta, que ostenta una función social, un personaje público femenino con responsabilidad que hace lo que le gusta y sirve de ejemplo a otras mujeres de cómo vivir en sociedad». Esto es algo que comparte con otras mujeres de la residencia, interesadas en una visión moderna de la cultura, impulsoras de bibliotecas de barrio que acerquen la literatura a todas las clases sociales, destaca. Como bibliotecaria, «abrió varias salas e hizo que los libros empezaran a circular creando las bases de las bibliotecas públicas que son organismos fundamentales entonces y ahora por la difusión de la cultura , hoy en día, no solo a través de los libros sino con otros soportes».

Guerra San Martín «hizo mucho por la lectura en Córdoba y no porque lo diga yo, sino porque lo dijeron los poetas del Grupo Cántico, que eran muy jóvenes en aquel momento y que reconocían que Carmen fue quien les introdujo en el mundo de la lectura». Su trayectoria como bibliotecaria se vería truncada, como la de otras muchas mujeres vinculadas a la cultura, con la Guerra Civil, pero eso no la apartó de su amor a los libros y siguió compartiéndolos con los poetas de la generación con los fondos que ella poseía en casa. El objetivo de la historiadora es recuperar su memoria en la ciudad en la que ella trabajó por la cultura.

