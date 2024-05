El director del Museo del Prado acudirá al ciclo ‘Otras Miradas’ en el Círculo de la Amistad

El salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba celebrará el próximo 12 de junio a las 20.30 horas la tercera edición del Ciclo de Conferencias Otras Miradas, en torno a las artes plásticas en la institución. En esta ocasión, la persona invitada a será el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, que estará acompañado por el director de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba, Miguel Clementson Lope. Miguel Falomir disertará sobre la pinacoteca que dirige y sobre la musealización en España. Las personas interesadas en asistir al acto deberán inscribirse previamente a través del mail inscripciones@circuloamistad.com.

Miguel Falomir (Valencia, 1966), además de ser el actual director del Museo Nacional del Prado, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte en esta Universidad de Valencia.

Entre 2008 y 2010, ha sido Andrew Mellon Professor en el Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National Gallery of Art de Washington y en 2015 fue nombrado director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, cargo que ostentó hasta su nombramiento como director en marzo de 2017. Además, es miembro del Comitato Scientifico de la Fondazione Tiziano en Pieve di Cadore (Italia) y ha sido profesor invitado en las universidades de Údine en Italia y UCLA en Estados Unidos. Asimismo, ha sido comisario de numerosas exposiciones en el Museo del Prado, entre las que se encuentran El retrato del Renacimiento (2008), El último Rafael (2012), Las Furias: alegoría política y desafío artístico (2014) y Lorenzo Lotto. Retratos (2018).