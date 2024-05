El cordobés Pablo García López vuelve al Palau de Les Arts de Valencia con la ópera 'Tránsito'

Pablo García-López, una de las voces españolas con mayor proyección internacional, regresará al Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia del 23 al 26 de mayo para escenificar Tránsito de Jesús Torres en el papel de Pedro. De este modo, el tenor cordobés volverá a un espacio muy especial en su trayectoria, ya que estudió en el Centro de Perfeccionamiento de les Arts en 2012.

Tras su paso por Valencia, el cantante andaluz estrenará Trompicávalas amor en el Festival Música en Segura el 2 de junio junto a Ignacio Prego (clave) y Josetxu Obregón (cello barroco). Posteriormente, llevará De Sópitu al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el 13 de junio junto a Forma Antiqva con dirección de Aarón Zapico. A continuación, habrá dos citas sobresalientes en su agenda: el estreno de la ópera Don Juan no existe el 8 de agosto en el Festival de Peralada y Madame Butterfly del 8 al 28 de diciembre en el Gran Teatre del Liceu.

Pablo García López, en el papel de Pedro. / CÓRDOBA

“Tránsito es una ópera muy especial, con una gran carga dramática. El compositor Jesús Torres escribió el papel de Pedro pensando en mí y eso hace que sea como un guante para mi voz. Pedro es un joven que ha entrado a formar parte de la guerrilla antifranquista movido por el dolor de la ausencia de su padre y su muerte será el final de todos los que le rodean. Me hace especial ilusión volver al Palau de les Arts, ya que es un teatro que considero como mi hogar. Me formé como alumno de su Centro de Perfeccionamiento en 2012 y he mantenido una estrecha relación con el teatro y todo su personal, que son para mí como una gran familia”, ha reconocido Pablo García-López.

Libreto de Jesús Torres

Ópera de cámara con libreto de Jesús Torres -Premio Nacional de Música (2012)- basado en un texto de Max Aub (1944), Tránsito relata el viaje a ninguna parte del exilio tras la guerra española. Una pieza teatral como testimonio ético de un momento histórico que llega ahora como nueva producción del Palau de les Arts Reina Sofia en coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y la Ópera de Tenerife. El Teatre Martín i Soler acogerá esta nueva puesta en escena de Tránsito a cargo del director, dramaturgo y escenógrafo valenciano Carles Alfaro. Pablo García-López y el resto del elenco (Carmen Artaza, Isaac Galán, María Miró, Toni Marsol) estarán acompañados por músicos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la batuta de Jordi Francés. El exitoso estreno absoluto de Tránsito tuvo lugar en 2021 como nueva producción del Teatro Real.