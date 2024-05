Córdoba recibe a Pepón Nieto en 'La comedia de los errores', un vodevil de Shakespeare que invita a reír

La programación especial para feria del Gran Teatro de Córdoba ofrece este fin de semana La comedia de los errores, de William Shakespeare, lo que hoy denominaríamos un vodevil o comedia de enredo, llena de malentendidos, confusiones y situaciones hilarantes. Andrés Lima dirige la versión de Albert Boronat, con Pepón Nieto al frente de un sólido reparto que completan Antonio Pagudo, Fernando Soto, Rulo Pardo, Avelino Piedad y Esteban Garrido. Del montaje, se ofrecerán dos funciones, el viernes 17 --función accesible para personas con discapacidad visual y/o auditiva-- y el sábado 18 de mayo, ambos días a las 20.00 horas.

La también conocida como La comedia de las equivocaciones está considerada como una obra maestra de la comedia clásica, una farsa donde lo imposible se hace posible en una sucesión vertiginosa de situaciones y diálogos perfectos para lograr su objetivo: la carcajada del espectador. Se trata de un texto inteligente y jocosamente enmarañado que precisa de una inteligente dirección y un elenco capaz de enfrentarse a una tarea de extraordinaria dificultad técnica.

La historia comienza con la llegada a Éfeso de Antífolo y Dromio de Siracusa, que llegan a la urbe buscando a sus respectivos hermanos gemelos. El padre de ambas parejas de hijos también llega a Éfeso, donde es detenido por ser extranjero sin papeles y es condenado a muerte. Sólo encontrando a sus hijos podrá salvarse.

La comedia de lo errores. / CÓRDOBA

Por su parte, Antífolo y Dromio de Éfeso viven en dicha ciudad y son confundidos con sus hermanos siracusanos. A su vez, Luciana y Adriana, parejas de estos últimos son las primeras en confundir a sus maridos con sus hermanos, es decir, sus cuñados. A partir de aquí empieza el ingenioso desarrollo de un lío monumental urdido con gran maestría por Shakespeare y llevado a escena con no menos brillantez por el equipo artístico del espectáculo. Errores con antiguos deudores, joyas en manos equivocadas, deudas no saldadas, van endemoniando a los personajes hasta el punto de necesitar a un exorcista. Todo se irá enredando más y más, error sobre error, hasta la aparición de una Madre Abadesa que de monja no tiene nada. Entonces es cuando el desastre se convierte en fiesta. Y el patio de butacas en un jolgorio general.

Una obra que se estrenó en Mérida

De esta Comedia de los errores que ahora llega al Gran Teatro de Córdoba han disfrutado ya miles de espectadores desde su estreno el pasado mes de agosto en el Festival de Teatro de Mérida. Una buena acogida que también le ha brindado la crítica, que destaca el “fantástico elenco en estado de gracia y en estado supergracioso” de este montaje “lleno de oficio, del bueno”, que es “un caos que funciona como un reloj suizo gracias a la inteligencia y la clarividencia de la dirección de Lima” y, en definitiva, “un juego de duplicidades arrebatadoramente divertido.”