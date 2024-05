La Junta saca a concurso la subdirección artística del C3A y el CAAC

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la contratación de subdirección artística del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en sus sedes de Sevilla (CAAC) y Córdoba (Centro de Creación Contemporánea C3A). La subdirección tendrá la misión de diseñar conceptualmente el proyecto artístico y responsabilizarse de su desarrollo y ejecución. El plazo de contratación será de cinco años, desde la firma. El presupuesto previsto para la contratación es de 333.120 euros, IVA incluido, para los cinco años, a razón de algo más de 66.000 euros anuales. En octubre de 2023, la Junta destituyó al que había sido director del CAAC y del C3A, Juan Antonio Álvarez Reyes, que había ocupado el cargo desde febrero de 2010, para nombrar por libre designación en su lugar a Jimena Blázquez. Hasta ahora, no existía la figura de subdirección artística. Las personas o empresas interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 13 de junio.

Según el pliego de contratación, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tiene por finalidad aglutinar y potenciar las actividades de fomento, conservación, investigación y difusión de todas las áreas vinculadas con el arte contemporáneo en sus múltiples manifestaciones, pero al carecer de "medios personales para proceder a su desempeño, resulta necesaria la tramitación del presente contrato, con el objeto de cubrir las necesidades de ambos centros en orden al desarrollo del proyecto artístico, en colaboración con la dirección y las áreas de Creación Contemporánea y de Arte Contemporáneo".

Programa conceptual de ambos espacios

La persona contratada deberá encargarse del establecimiento de un programa conceptual al objeto de dotar al CAAC de un discurso sólido y en concordancia con la misión específica del mismo, la elaboración del programa de proyectos de producción, formación, investigación, exposiciones, actividades y propuestas educativas. En la elaboración del programa de actividades, tendrá presente la importancia de contribuir al desarrollo y de mantener una amplia comunidad de usuarios, promoviendo que el CAAC sea un lugar para la participación, el pensamiento, la acción pública y la interrelación entre los actores que la integran. Los programas deberán prestar especial atención al contexto andaluz, a sus creadores y colectivos, implicándose activamente en su escena y buscando fórmulas para su proyección, formación e integración.

También se responsabilizará de la supervisión del desarrollo del proyecto artístico y sus contenidos, del comisariado de determinados proyectos expositivos y de la captación de recursos para las actividades del CAAC a través de acciones de patrocinios y mecenazgo de instituciones tanto públicas como privadas.

Del mismo modo, la subdirección artística deberá establecer programas de colaboración con otras instituciones y la puesta en marcha de proyectos en red con instituciones con las que se compartan objetivos tanto nacionales como internacionales.

Requisitos para optar al puesto

Para optar al puesto, se solicita la licenciatura o Grado universitario en Historia del Arte, acreditación de experiencia laboral mínima de 5 años en museos y centros de arte contemporáneo en puestos de trabajo que guarden relación con los trabajos que son objeto del presente contrato, tener la nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea, o extracomunitaria con residencia legal en España. Asimismo, podrán presentar su candidatura las personas extranjeras no incluidas en el párrafo anterior, que en caso de ser seleccionadas, deberán obtener de forma obligatoria la residencia legal en España. En el caso de candidaturas extranjeras de países no hispanohablantes, será imprescindible acreditar el dominio del castellano de alguna de estas dos formas (alternativas): grado universitario realizado en alguna universidad de un país hispanohablante, título de idioma español equivalente al C1 y formación en museología, museos o arte contemporáneo en instituciones extranjeras.

La persona elegida tendrá una jornada semanal de 37:30 horas distribuidas en función de los requerimientos de las actividades a desarrollar.

Un comité de expertos

El proceso para la valoración de los proyectos de subdirección artística presentados correrá a cargo de un Comité de Expertos compuesta por personas ajenas o no a la administración, que serán nombrados por resolución de la directora del CAAC. Los miembros del Comité de Expertos no pertenecientes al sector público tendrán derecho a percibir una compensación por los gastos de transporte, alojamiento y manutención a que hubiera lugar en el desarrollo de su función, que no es retribuida.